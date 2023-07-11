Житель Омской области угрожал поджечь сотрудников ДПС во время проверки документов

Фото: istockphoto.com/ChiccoDodiFC
Житель села Омской области облил горючим одного из сотрудников ДПС и служебную машину и угрожал поджечь за то, что правоохранители остановили машину его друга и начали проверку документов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
«Когда полицейский проверял документы у водителя, 32-летний пассажир автомобиля подошёл к сотруднику ГИБДД и, угрожая убийством, облил бензином салон патрульного автомобиля и форменное обмундирование на сотруднике, требуя вернуть документы и отпустить водителя», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
Отмечается, что злоумышленник задержан, против него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит 10 лет колонии.
Читайте также:
Ирина Волк: подозреваемый в убийстве Ржицкого задержан в Туапсе
Житель Подмосковья привёз из зоны СВО целый арсенал
В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве Ржицкого
Мелисса Тимофеева