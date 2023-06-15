Житель Петербурга облил бензином и поджег 85-летнего хозяина квартиры, которую он снимал

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Уточняется, что ночью в четверг, 15 июня, в больницу привезли дедушку 1937 года рождения с ожогами 2 и 3 степени, которого облил бензином и поджег мужчина. По предварительным данным, пенсионера пытался сжечь заживо 52-летний мужчина, который снимал у него квартиру. Отмечается, что у постаревшего поражено почти 50% тела.
Ранее «Радио 1» сообщало, что школьника из Свердловской области подозревают в прохождении обучения в целях осуществления терроризма, физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.