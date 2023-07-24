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Житель Петербурга погиб в драке с водителем такси

24 июля 2023, 11:54

Фото: istockphoto/Andranik Hakobyan

Житель Санкт-Петербурга погиб после того, как словесная перепалка с водителем такси переросла в драку. Смертельным стал один единственный удар.

Инцидент произошел в районе новостроек Мурино. Клиент и таксист начали конфликтовать в машине во время оформления заказа. Ссора быстро переросла в драку. Сообщение о том, что в драке убит мужчина, поступило в отдел полиции накануне, 23 июля, около шести часов вечера, передает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Подъехавшие на место происшествия правоохранители действительно обнаружили труп 42-летнего петербуржца.

По горячим следам полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний гражданин Узбекистана, приехавший в Россию на заработки. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#узбекистан
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Жительница Москвы рассказала о взрыве беспилотника в соседнем доме
24 июля 2023, 12:43

Фото: iStock/Naypong

Жительница московского района Хамовники рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о ночной атаке беспилотников.
Женщина рассказала, что проснулась в районе 3:30 утра от сильного звука, напоминающего удар грома. Через некоторое время к месту падения осколков БПЛА направились несколько карет скорой помощи, пожарные. Дом москвички, к счастью, не пострадал, всё произошло в 7 минутах ходьбы от него, добавила собеседница «Газеты.Ru».

Ранее, утром 24 июля, Министерство обороны РФ сообщило о пресечении террористической атаки на Москву, которую пытались совершить украинские войска с помощью беспилотников. Экстренные службы подвели итоги ночной атаки, согласно которым на Комсомольском проспекте обнаружены элементы беспилотников, один дрон попал в здание бизнес-центра на улице Лихачёва. Попытка была быстро пресечена, поэтому обошлось без пострадавших.

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#БПЛА
#атака
#Москва
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На Тайване произошел взрыв на военной базе, есть раненые
При взрыве на военной базе на Тайване 9 человек получили ранения
24 июля 2023, 12:17

Фото: iStock/Leonid Ikan

В результате взрыва на военной базе на северо-востоке Тайваня, 9 человек получили ранения. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.
Два человека доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. 

Уточняется, что взрыв произошел на военном объекте в городе Цзилун. Причина произошедшего в настоящее время не установлена. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. На место инцидента прибыли оперативные службы, правоохранители разбираются в причинах взрыва. 

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#взрыв
#военная база
#Тайвань
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В Чите мужчину заключили под стражу за попытку похитить восьмилетнюю девочку
СК: Суд арестовал жителя Читы за попытку похитить восьмилетнюю девочку
24 июля 2023, 12:02

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Чите арестовали 31-летнего мужчину, который пытался похитить восьмилетнюю девочку, сообщает Следственный комитет РФ по региону.
По информации ведомства, 19 июля мужчина пригласил восьмилетнюю девочку к себе в машину, однако, она сразу же отказалась. Тогда злоумышленник попытался затащить школьницу в автомобиль силой. К счастью, девочка успела окликнуть свою 13-летнюю сестру, которая находилась неподалеку. Заметив подростка, мужчина скрылся с места преступления.  

Сестры рассказали обо всем родителям, которые написали заявление в полицию. Злоумышленника быстро вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали. Он частично признал свою вину.  

Сегодня суд заключил преступника под стражу.  

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#Чита
#Суд
#Восьмилетняя девочка
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Легендарному Мураду сломали скулу, нос и челюсть во время боя без правил в Москве
Baza: Звезду ММА Мурада «Легенду» экстренно госпитализировали после боя в промоушне «Наше дело»
24 июля 2023, 12:00

Фото: iStock/maxim4e4ek

37-летнего Исрапила «Мурада» Рамазанова госпитализировали в городскую клиническую больницу Москвы. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, спортсмену диагностировали ряд переломов. По словам Мурада, травмы он получил во время боя без правил, который проходил накануне в Москве. 

Звезда ММА поступил в медицинское учреждение с переломом скулы, носа и челюсти, однако, уже через день покинул больницу. 

Бой проходил 22 июля в промоушне «Наше дело», уточняет телеграмм-канал. 

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#перелом
#ММА
#боец
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Военный эксперт Калинин заявил, что Украина для отчетности ударила беспилотниками по Москве
Военный эксперт Калинин назвал жестом отчаяния атаку украинских беспилотников на Москву
24 июля 2023, 11:31

Фото: IStock/Naypong

В ночь на 24 июля беспилотники атаковали несколько зданий в Москве. Дроны ударили по нежилым зданиям на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачёва около четырёх часов утра.
Военный эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации Вячеслав Калинин рассказал «Радио 1», что это жест отчаяния со стороны Украины.
«Это жест отчаяния и некий отчёт перед своим работодателями и кураторами из-за океана. Мы наблюдаем, что последние месяцы беспрецедентно выделяется денежная помощь со стороны стран Запада, бесконечные эшелоны, потоки машин, танков, снаряжения продолжают перемещаться на Украину, чтобы противостоять нашим Вооружённым силам. Всё это неэффективно, всё это уничтожается», — подчеркнул Калинин.
По словам военного эксперта, система безопасности и предупреждения в России отвечает всем стандартам качества. Однако непрекращающиеся атаки беспилотников показывают, что в работе систем есть уязвимости. Вячеслав Калинин призвал провести работу над ошибками, выявить все слабые места, чтобы предотвратить подобное в будущем.

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#беспилотник
#Москва
#атака
#Вячеслав Калинин
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Москвича задержали за съемку здания Минобороны
В Москве задержали мужчину, снимавшего Минобороны через несколько минут после атаки БПЛА
24 июля 2023, 11:25

Фото: iStock/vladj55

В Москве задержали мужчину, который снимал здание Минобороны через несколько минут после атаки беспилотников, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 41-летнего жителя столицы задержали правоохранители, когда ранним утром ехали на другой вызов. Он заявил, что слышал звук взрыва дрона возле здания Минобороны. Полицейские осмотрели территорию, однако, ни частей разбившегося дрона, ни следов взрыва не нашли.  

Мужчину задержали, чтобы выяснить, чем же все-таки он занимался в 4 часа утра на Андреевском мосту.  

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#Москва
#Минобороны
#Задержание
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Волонтеры искали в лесу Питера женщину, а нашли труп мужчины
В Санкт-Петербурге волонтеры нашли труп мужчины, когда искали пропавшую женщину
24 июля 2023, 10:50

Фото: iStock/Aroma photography

В Санкт-Петербурге отряд волонтеров разыскивал женщину, потерявшуюся у Иликовской дороги, однако, обнаружить им удалось только труп мужчины, сообщает «РЕН ТВ».
«Труп без внешних признаков насильственной смерти лежал на спине под деревом. На вид мужчине было 50-60 лет. Рост около 175 см, нормального телосложения», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.  

При этом, по информации «РЕН ТВ», найденный мужчина умер уже давно. При нем не нашли никаких документов, особых примет у трупа также нет.  

Тело доставили в морг для установления личности погибшего и причин его смерти.  

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#Санкт-Петербург
#Волонтеры
#Труп мужчины в лесу
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Водитель Камаза переехал беспилотник в Рязанской области
В Рязанской области беспилотник разорвался под колесами Камаза
24 июля 2023, 10:28

Фото: iStock/Sergey Ryabinichev

В селе Тюшево Рязанской области водитель большегруза проехался по валявшемуся на дороге беспилотнику, сообщает Telegram-канал SHOT.
Водитель фуры не разглядел устройство, и сразу, как наехал на него, услышал громкий хлопок.  

У машины повреждены два задних колеса. Водитель, к счастью, не пострадал.  

Выяснилось, что под колесами фуры разорвался БПЛА кустарникового типа. Позже, еще два таких же устройства нашли в поле, примерно в 20 метрах от дороги.  

Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто и откуда запустил дроны.  

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#Рязанская область
#Фура
#Беспилотник
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На Комсомольском проспекте в Москве взрывом БПЛА выбито несколько окон
24 июля 2023, 10:26

Фото: istockphoto/AlexandrBognat

На Комсомольском проспекте в центре Москвы в результате взрыва беспилотного летательного аппарата выбито несколько окон. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Глава городской администрации пообещал, что городские власти максимально быстро помогут жильцам устранить все последствия взрыва. Ранее Собянин прокомментировал ночную атаку двух беспилотников на Москву. Он рассказал, что около 4 часов утра БПЛА нанесли удары по двум нежилым зданиям. Мэр сообщил, что серьезных разрушений и пострадавших нет. 

После подавления средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотники потерпели крушение. В результате взрыва одного из них пострадал дом №17 по Комсомольскому проспекту, где вылетели стекла нескольких окон. Второй дрон попал в высотное здание с вывеской «Леруа Мерлен» на улице Лихачева. Движение по Комсомольскому проспекту в сторону области временно перекрыто.

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#беспилотник
#атака
#здание
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