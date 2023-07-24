Житель Петербурга погиб в драке с водителем такси

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Житель Санкт-Петербурга погиб после того, как словесная перепалка с водителем такси переросла в драку. Смертельным стал один единственный удар.
По горячим следам полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний гражданин Узбекистана, приехавший в Россию на заработки. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Александр Бойцов