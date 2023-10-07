«Папа сошел с ума!»: Страшное убийство ребенка в Петербурге

В Новой Каховке был подорван автомобиль исполнительного секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова. Об этом в своём Telegram-канале сообщил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Уточняется, что в результате подрыва, который произошёл в 9:30 утра, секретарь отделения «Единой России» получил серьёзные травмы. Он был экстренно госпитализирован.



Также подчеркивается, что подрыв автомобиля воспринимается как террористический акт, направленный против мирного населения.



В настоящее время проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.



Новость дополняется...

Анастасия Чинкова