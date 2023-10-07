«Папа сошел с ума!»: Страшное убийство ребенка в Петербурге

Фото: istockphoto/zoka74
Страшная трагедия произошла в Санкт-Петербурге на Софийской улице. 45-летний фельдшер психиатрической бригады скорой помощи убил своего восьмилетнего сына.
Мальчик успел позвонить матери и рассказать, что отец крушит и ломает все в доме. Потом он сказал: «Папа сошел с ума!», после чего связь прервалась. Женщина пыталась дозвониться до мужа и сына, но больше они на звонки не отвечали, передает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Встревоженная женщина попросила приехать в квартиру свою мать, бабушку мальчика. Когда та приехала на такси, то застала страшную картину. Дверь в квартиру была открыта, окровавленный зять сидел в коридоре и что-то невнятно бормотал, а на кухне лежало бездыханное тело ребенка.
Отца забрали в отделение шоковой хирургии больницы скорой помощи имени Джанелидзе с множественными колотыми и резаными ранами груди и живота, которые он, вероятно, нанес себе сам. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Читайте также:
На Кубани пенсионер забил кувалдой восьмилетнюю девочку
В Новосибирской области школьница пыталась убить девочку канцелярским ножом
В Тюменской области депутат переехал на тракторе ребёнка
Встревоженная женщина попросила приехать в квартиру свою мать, бабушку мальчика. Когда та приехала на такси, то застала страшную картину. Дверь в квартиру была открыта, окровавленный зять сидел в коридоре и что-то невнятно бормотал, а на кухне лежало бездыханное тело ребенка.
Читайте также:
На Кубани пенсионер забил кувалдой восьмилетнюю девочку
В Новосибирской области школьница пыталась убить девочку канцелярским ножом
В Тюменской области депутат переехал на тракторе ребёнка
Александр Бойцов