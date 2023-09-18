Житель Подмосковья изрезал стамеской посетителя храма

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Неадекватный мужчина во время службы в подмосковном храме изрезал прихожанина. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации портала, инцидент произошел во время воскресной службы в одном из храмов в Мытищах.
В церковь зашел мужчина, который вел себя странно: шатался и что-то говорил полушепотом. Прихожанин храма поинтересовался, не нужна ли мужчине помощь, на что последний отреагировал неадекватно и набросился на прихожанина, ранив его стамеской, которую достал из кармана. Пострадавшего госпитализировали.
По данному факту проводится проверка. Правоохранители задержали подозреваемого.
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В церковь зашел мужчина, который вел себя странно: шатался и что-то говорил полушепотом. Прихожанин храма поинтересовался, не нужна ли мужчине помощь, на что последний отреагировал неадекватно и набросился на прихожанина, ранив его стамеской, которую достал из кармана. Пострадавшего госпитализировали.
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Анастасия Крестьянова