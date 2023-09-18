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Житель Подмосковья изрезал стамеской посетителя храма

SHOT: Посетитель храма напал на прихожанина в Мытищах
18 сентября 2023, 18:45
Фото: iStock/dimid_86

Фото: iStock/dimid_86

Неадекватный мужчина во время службы в подмосковном храме изрезал прихожанина. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации портала, инцидент произошел во время воскресной службы в одном из храмов в Мытищах.

В церковь зашел мужчина, который вел себя странно: шатался и что-то говорил полушепотом. Прихожанин храма поинтересовался, не нужна ли мужчине помощь, на что последний отреагировал неадекватно и набросился на прихожанина, ранив его стамеской, которую достал из кармана. Пострадавшего госпитализировали.


По данному факту проводится проверка. Правоохранители задержали подозреваемого.

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На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП, движение в сторону области затруднено
18 сентября 2023, 18:56

Фото: iStock/Anton Novikov

На юго-западе Москвы на улице Поляны столкнулись сразу шесть автомобилей, есть пострадавшие. Об этом сообщает столичный дептранс.
«На ул. Поляны в районе д. 3 столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении ведомства.
 
Также уточняется, что по улице Поляны затруднено движение в сторону области. перекрыто две полосы из трёх. Водителей призвали выбирать пути объезда. На месте аварии работают сотрудники ДПС.

16 сентября стало известно, что сотрудница полиции предварительно сбила женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на юго-востоке Москвы

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Два козла устроили драку на капоте автомобиля в Южном Бутово (видео)
В Москве козлы начали бодаться прямо на капоте автомобиля
18 сентября 2023, 18:18

Фото: istockphoto/michelangeloop

В столичном районе Южное Бутово два козла устроили побоище прямо на капоте припаркованного автомобиля Volkswagen Passat CC. Об этом рассказали очевидцы в телеграм-канале «Москва на дорогах» и приложили видео поединка животных.
Судя по кадрам, один козел запрыгнул на капот, а затем активно препятствовал попыткам товарища забраться туда же. Какое-то время бородатые агрессоры бодались, потом победитель, так и не позволивший собрату влезть на машину, пробежался по крыше иномарки. Затем он спрыгнул и оба козла убежали по своим делам. О том, какой ущерб нанесен автомобилю и обратился ли хозяин Volkswagen в полицию, не сообщается.

Местные жители рассказали, что недавно козы повредили антигравийную пленку на другом автомобиле. Ее замена обошлась хозяину в 20 тысяч рублей. Случалось животным и раньше портить чужое имущество, так как они гуляют сами по себе, без присмотра. Жители Южного Бутова собираются писать коллективную жалобу на их хозяина, чтобы он ответил за своих козлов.






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Житель Калининграда делал закладки во время прогулки с ребенком
18 сентября 2023, 18:02

Фото: istockphoto/Roman Didkivskyi

В Калининграде полицейские задержали местного жителя. Его обвиняют в сбыте наркотических веществ во время прогулки с сожительницей и ее грудным ребенком.
Во время патрулирования улиц правоохранители обратили внимание на молодую пару, прогуливавшуюся с ребенком. Оба взрослых почему-то заметно нервничали. Когда правоохранители решили подойти к ним, женщина на глазах постовых уронила на землю шприц. А ее партнер засунул под днище рядом стоящей машины пакет, в котором позже были обнаружены 96 пакетиков с «солью», сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

В результате неуклюжих закладчиков задержали, ребенок был  временно помещен в больницу. В отношении его матери был составлен административный протокол. Как сумели выяснить полицейские, она не принимала участия в процессе реализации запрещенных веществ. А вот мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье о распространении наркотиков.

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#служба
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В Подмосковье задержан военный, сбежавший из госпиталя после ранения
18 сентября 2023, 17:38

Фото: iStock/BrianAJackson

В Подольске полиция задержала военного, который сбежал из госпиталя после того, как прошел лечение после ранения, полученного в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, 44-летний мужчина служил старшиной роты в Запорожской области. В марте он был тяжело ранен и отправлен в столичный госпиталь Бурденко для прохождения лечения и последующей реабилитации. После выписки он должен был вернуться в свою часть для дальнейшего прохождения службы.

Однако военный решил остаться в Московской области, где и провел все лето. Однако мужчина недавно привлек внимание полиции и был задержан. В совершении преступления он сразу признался. Сейчас в еле разбирается военная комендатура.

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У 17-летней россиянки остановилось сердце на борту самолета

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Сын-шизофреник взорвал собственную мать в парке Санкт-Петербурга
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#мать
#мужчина
#госпиталь
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У 17-летней россиянки остановилось сердце на борту самолета
На борту самолета Казань-Анталья скончалась 17-летняя россиянка
18 сентября 2023, 15:06

Фото: iStock/undefined undefined

17-летняя девушка умерла на борту самолёта по пути на отдых в Турцию. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Девушка находилась на борту совместно с бабушкой и мамой. Из Казани в Анталью рейс выполняла турецкая авиакомпания AnadoluJet. В какой-то момент, девушка плохо себя почувствовала, после чего потеряла сознание.  

Находившиеся на борту медики, пытались оказать несовершеннолетней первую помощь. Экипаж самолета принял решение об экстренной посадки самолета в аэропорту Уральска в Казахстане. Спасти девушку не удалось. Прибывшие в аэропорт сотрудники скорой помощи констатировали смерть подростка. Причины, по которым девушка скончалась, устанавливаются.  

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Беременной девушке, упавшей на рельсы в метро в Екатиренбурге, сделали операцию
18 сентября 2023, 14:57

Фото: istock / Georgiy Datsenko

Беременной жительнице Екатеринбурга, которая сегодня упала на рельсы на станции метро «Проспект Космонавтов» сделали операцию.

ЧП произошло утром 18 сентября. Девушка стояла у края платформы, после чего начала плакать и упала на рельсы — рассказали очевидцы изданию Ura.ru. Девушка оказалась под вагоном, работа метро на участке «Проспект Космонавтов» — «Площадь 1905 года» приостановлена. 

Пострадавшую достали из-под поезда, доставили в больницу с травмой ноги и провели операцию, врачи осторожно дали оптимистичные прогнозы. 

Близкие пострадавшей считают, что у нее могла закружиться голова, после чего та потеряла равновесие и упала.

Ранее в городе Ростов Ярославской области врачи приняли роды у женщины, которая не знала, что была беременна. Женщина жаловалась на боли в животе, предполагая что они из-за онкологической опухоли. Выяснилось, что женщина вынашивала ребенка и не подозревала об этом. 

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Под Архангельском нашли мальчика, пропавшего в тайге
18 сентября 2023, 13:43

Фото: istock / daniilphotos

В Пинежском районе Архангельской области нашли тринадцатилетнего мальчика, который пропал утром 17 сентября во время сбора грибов с отцом и дедом. Мальчик жив, состояние удовлетворительное, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Мальчик пошел в лес со старшими и пропал из их поля зрения. Ребенка искали группы спасателей, волонтеров и полицейских. Кроме того, территории осматривали с воздуха с помощью вертолетов и безспилотников. Всего в поиске участвовало 56 человек. 

Подростка нашли в полутора километрах от поселка Тайга. 

Ранее в Запорожской области бесследно исчезла 13-летняя девочка, которая пыталась уехать к маме в Днепр. В полицию Приморска поступил звонок от ​мужчины, в котором он заявил, что неизвестный увез его дочь в неизвестном направлении.

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Сын-шизофреник взорвал собственную мать в парке Санкт-Петербурга
18 сентября 2023, 13:35

Фото: istock/Leonid Ikan

Самодельное взрывное устройство сдетонировано в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате происшествия погибла женщина. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Очевидцы рассказали, что мужчина и женщина, которые сидели возле озера под деревом подозрительно себя вели. Они озирались по сторонам и периодически совершали какие-то действия внутри коробки, которую принесли с собой.  Через какое-то время прогремел взрыв, после чего мужчина скрылся с места происшествия. Тело женщины, с разорванным от снаряда горлом, осталось возле дерева. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в руках у погибшей зажигалку и следы скотча на ее одежде. 

Мужчину удалось задержать. Им оказался сын погибшей женщины. Подозреваемый сообщил, что болен шизофренией. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. 
 
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На западе Москвы прохожий нашел тело женщины
Тело убитой женщины нашли возле дома на западе Москвы
18 сентября 2023, 12:00

Фото: istock/KatarzynaBialasiewicz

Минувшим утром, случайный прохожий обнаружил тело женщины в районе Кунцево на западе Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.
Тело убитой было найдено в кустах, недалеко от многоэтажного дома.  

Прибывшие на место происшествия эксперты установили, что смерть женщины наступила от множественных травм головы. По информации ведомства, расследование по факту обнаружения трупа будет контролировать заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Ирина Хархавкина.  

По предварительным данным, смерть женщины была насильственной. Правоохранители устанавливают возможных очевидцев произошедшего.  

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