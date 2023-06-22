Житель Подмосковья получил 13 лет колонии за склонение подростков к опасным трюкам

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Суд вынес приговор мужчине, который склонял подростков к руфингу и зацепингу
Лобненский городской суд Московской области вынес приговор мужчине, который склонял подростков к выполнению опасных трюков, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
По информации ведомства, в 2020 году мужчина, под вымышленными именами, знакомился с подростками в социальных сетях и предлагал им выполнить за деньги элементы руфинга и зацепинга. Он также заставлял несовершеннолетних снимать трюки на видео, в качестве доказательства.
Отмечается, что все элементы подростки должны были выполнять без страховки. К счастью, никто из них не пострадал.
Долгое и детальное расследование, с привлечением множества экспертов, в том числе в области физики и спортивных дисциплин, находилось под контролем главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Суд вынес обвиняемому приговор в 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что береговая охрана обнаружила обломки в районе поисков исчезнувшего 18 июня батискафа «Титан».
По информации ведомства, в 2020 году мужчина, под вымышленными именами, знакомился с подростками в социальных сетях и предлагал им выполнить за деньги элементы руфинга и зацепинга. Он также заставлял несовершеннолетних снимать трюки на видео, в качестве доказательства.
Долгое и детальное расследование, с привлечением множества экспертов, в том числе в области физики и спортивных дисциплин, находилось под контролем главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Суд вынес обвиняемому приговор в 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что береговая охрана обнаружила обломки в районе поисков исчезнувшего 18 июня батискафа «Титан».
Евгения Парфентьева