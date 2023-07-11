Житель Подмосковья привёз из зоны СВО целый арсенал

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В Подмосковье задержали мужчину, который привёз с собой из зоны проведения специальной военной операции целый склад оружия. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
«У бойца изъяли автомат Калашникова, 420 патронов к нему и 14 гранат РГД-5 с запалами. Весь этот арсенал задержанный хранил в гараже по месту жительства», – говорится в сообщении.Где именно хранились оружие и боеприпасы, не уточняется. Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало.
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