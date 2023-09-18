Житель Подмосковья разобрал чужой советский автомобиль, чтобы починить свой

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В Лобне молодой человек вскрыл чужой советский автомобиль, чтобы похитить его детали и починить свой, об этом сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.
По информации ведомства, житель Мытищ заметил в Лобне старый автомобиль российского производства. Ночью он вернулся к машине, вскрыл ее отверткой, однако, завести не смог. Тогда он позвонил своему другу и сказал, что купил новую машину и попросил помочь отбуксировать ее к себе в гараж.
Молодого человека задержали. В ходе обыска в его гараже был найден украденный автомобиль, частично разобранный. Он украл чужую машину, чтобы разобрать на запчасти и починить своё авто аналогичной марки.
На задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража».
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Молодого человека задержали. В ходе обыска в его гараже был найден украденный автомобиль, частично разобранный. Он украл чужую машину, чтобы разобрать на запчасти и починить своё авто аналогичной марки.
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Евгения Парфентьева