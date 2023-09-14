Житель Саратова пострадал при взрыве газа в жилом доме

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В четырехквартирном доме города Саратов взорвался бытовой газ, об этом сообщили в областном главке МЧС.
«В 19.53 (18.53 по московскому времени) был вызов. Подразделения выехали на улицу Арбатскую на хлопок газовоздушной смеси в газовой плите. С места (установлено) загорание в одноэтажном четырехквартирном доме. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, повреждены стены в двух комнатах квартиры», - прокомментировали ситуацию представители МЧС.
В результате взрыва пострадал один мужчина. Известно, что он был госпитализирован, однако, в каком состоянии пострадавший находится – неизвестно.
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