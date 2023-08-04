Житель Сызрани избил, а затем затолкал в багажник бывшую жену

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Жительница Сызрани обвиняет своего бывшего мужа в избиение, после которого он затолкал ее багажник, сообщает «Волга Ньюс».
Потерпевшая заявила, что бывший супруг пришел к ней на День рождения. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина начал избивать ее, а затем и вовсе затолкал в багажник. К счастью, у женщина был с собой телефон, с помощью него она смогла позвонить в экстренные службы.
Из-за полученных травм пострадавшей пришлось обратиться в нейрохирургию, а затем она написала заявление в полицию.
Правоохранителям женщина рассказала, что с мужем они развелись еще в 2016 году, однако, он продолжил угрожать ей. Встречи с ним нередко доводили до драк и ругани, но в багажник он запихнул ее впервые.
Полиция проведет проверку по факту происшествия.
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Из-за полученных травм пострадавшей пришлось обратиться в нейрохирургию, а затем она написала заявление в полицию.
Полиция проведет проверку по факту происшествия.
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Евгения Парфентьева