Житель Сызрани избил, а затем затолкал в багажник бывшую жену

К сотрудникам поста ГИБДД, которые несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения на трассе в Моркинском районе Республики Марий Эл, обратился водитель иномарки. Он рассказал, что неподалеку видел идущего по обочине дороги маленького мальчика.