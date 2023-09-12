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Житель Ставропольского края решил стать рабовладельцем и купил себе мужчину за 8 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что 70-летний Василий из Михайловска захотел иметь прислугу еще два года назад. По этой причине он попросил своего знакомого по имени Григорий найти раба для эксплуатации по хозяйству.
Спустя некоторое время Григорий нашел недалеко от заправки 43-летнего мужчину из села Старомарьевка. Отмечается, что Василий предложил за найденного мужчину восемь тысяч рублей. Что происходило с проданным мужчиной за все это время, остается неизвестным.
В понедельник, 11 сентября, на рабовладельца Василия и его друга Григория завели уголовное дело. На данный момент Григорий находится в розыске.
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Спустя некоторое время Григорий нашел недалеко от заправки 43-летнего мужчину из села Старомарьевка. Отмечается, что Василий предложил за найденного мужчину восемь тысяч рублей. Что происходило с проданным мужчиной за все это время, остается неизвестным.
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Екатерина Коршунова