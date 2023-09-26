Житель Томской области расстрелял из автомата Калашникова мать, сестру и племянника

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В селе Дзержинском Томской области мужчина расстрелял из автомата Калашникова мать, сестру и племянника во время спора о наследстве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Не справившись с эмоциями, разъяренный мужчина схватил автомат Калашникова и расстрелял всех своих родственников. Все погибли на месте. В понедельник он позвонил в полицию и сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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Элина Позднякова