Житель Томской области убил друга, бросив в него боевую гранату

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В Томской области застолье в подсобке магазина закончилось трагедий из-за шуток с гранатой, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 22 октября четверо друзей распивали спиртные напитки в подсобке магазины, в котором две девушки работали продавщицами. Один из друзей, обнаружил на шкафу предмет, похожий на ручную гранату. Мужчина был уверен, что держит муляж. Он выдернул чеку и, в шутку, кинул гранату в друзей. Произошёл взрыв.
В результате, 32-летнего пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Спустя некоторое время он скончался в больнице.
Бросивший гранату 22-летний парень и еще двое мужчин отделались легкими травмами, а девушек взрыв вообще не задел.
В отношении «шутника» возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Откуда в подсобке магазина взялась боевая граната - сейчас выясняется.
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В результате, 32-летнего пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Спустя некоторое время он скончался в больнице.
В отношении «шутника» возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Откуда в подсобке магазина взялась боевая граната - сейчас выясняется.
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Евгения Парфентьева