Житель Тувы убил новорожденного малыша, бросив его на пол

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В Туве местный житель обвиняется в убийстве новорожденного сына, которого он бросил на пол. Об этом сообщает СК РФ по региону.
В ходе следствия установлено, что во время ссоры со своей сожительницей, мужчина схватил новорожденного ребенка и бросил его на пол. Женщина успела схватить малыша, однако, ее гражданский супруг вновь вырвал его из рук и швырнул на пол.
Мать мальчика вызвала полицию и скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм ребенок скончался в ренимации.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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Мать мальчика вызвала полицию и скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм ребенок скончался в ренимации.
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Анастасия Крестьянова