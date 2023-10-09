Житель Тверской области вынес мусор и угодил за решетку

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В Тверской области мужчину арестовали за то, что он вынес мусор в нетрезвом виде, об этом сообщили в Ржевском городском суде.
Инцидент произошел еще 22 мая в городе Ржев Тверской области.
Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел из дома, чтобы выкинуть мусор. Однако, там его застали сотрудники полиции и увезли в отделение. Как отметили сами правоохранители, задержанный «имел шаткую походку, резкий запах алкоголя из полости рта, невнятную речь».
Ржевский городской суд признал мужчину «виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки».
Отмечается, что задержанный также признал свою вину.
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Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел из дома, чтобы выкинуть мусор. Однако, там его застали сотрудники полиции и увезли в отделение. Как отметили сами правоохранители, задержанный «имел шаткую походку, резкий запах алкоголя из полости рта, невнятную речь».
Отмечается, что задержанный также признал свою вину.
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Евгения Парфентьева