Житель Тюмени открыл огонь по оппоненту из-за места на парковке

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В результате ссоры из-за парковочного места житель Тюмени открыл огонь по своему оппоненту, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова пострадавшего в конфликте Максима Алиева.
По словам Алиева, 30 июня он пытался выехать с парковки, управляя собственным автомобилем. Он решил развернуться с помощью парковочного места для инвалидов, когда на него резко заехала другая машина.
Алиев вышел из авто, чтобы спросить, в чём дело. Из прибывшей машины вылетел человек с пистолетом в руках и выстрелил ему в глаз. Пострадавший отметил, что в этот момент в машине находились несовершеннолетние дети стрелка.
В результате, Алиев потерял глаз и частично лишился зрения.
При этом, нападавший всё ещё находится на свободе и проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого.
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Алиев вышел из авто, чтобы спросить, в чём дело. Из прибывшей машины вылетел человек с пистолетом в руках и выстрелил ему в глаз. Пострадавший отметил, что в этот момент в машине находились несовершеннолетние дети стрелка.
При этом, нападавший всё ещё находится на свободе и проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого.
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Евгения Парфентьева