Житель Узбекистана умер, выпив поддельную водку

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В Узбекистане семь человек отравились поддельной водкой, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны в интервью «РИА Новости».
По информации ведомства, семь жителей Ферганской области были госпитализированы с симптомами алкогольного отравления, один из них скончался.
По факту этой трагедии было возбуждено уголовное дело по статьям «Производство в целях сбыта либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности» и «Незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и табачной продукции».
Подозреваемого задержали, в настоящий момент с ним работают следователи.
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«В ходе доследственной проверки было установлено, что житель Куштепинского района и его сообщники, войдя в сговор, изготовили с целью продажи самодельную водку и продали несколько бутылок одному пункту общепита и одному семейному предприятию», - прокомментировали ситуацию представители Генпрокуратуры.
Подозреваемого задержали, в настоящий момент с ним работают следователи.
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Евгения Парфентьева