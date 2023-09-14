Житель Владимирской области подстрелил полицейского, а затем погиб в пожаре

Фото: iStock/gorodenkoff
Житель Владимирской области повздорил с соседями, а затем выстрелил в прибывшего на вызов полицейского, сообщили в СК РФ и прокуратуре по региону.
Трагедия произошла 14 сентября в посёлке Колокша.
66-летний житель многоквартирного дома повздорил с соседями и открыл огонь из пистолета. Испугавшиеся люди вызвали полицию, тогда дебошир выстрелил в одного из правоохранителей. Позже, в квартире стрелка разгорелся пожар, в котором мужчина погиб.
Остальные жильцы были эвакуированы, никто не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, все обстоятельства инцидента устанавливаются.
О нынешнем состоянии полицейского, в которого стрелял погибший, ничего не сообщается.
Читайте также:
МЧС: В Саратове в четырехквартирном жилом доме взорвался газ, пострадал мужчина
Два пьяных жителя Брянской области украли сейф, испугались и вернули его
Девушка, пострадавшая от укуса акулы в Египте, находится в стабильном состоянии
66-летний житель многоквартирного дома повздорил с соседями и открыл огонь из пистолета. Испугавшиеся люди вызвали полицию, тогда дебошир выстрелил в одного из правоохранителей. Позже, в квартире стрелка разгорелся пожар, в котором мужчина погиб.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, все обстоятельства инцидента устанавливаются.
О нынешнем состоянии полицейского, в которого стрелял погибший, ничего не сообщается.
Читайте также:
МЧС: В Саратове в четырехквартирном жилом доме взорвался газ, пострадал мужчина
Два пьяных жителя Брянской области украли сейф, испугались и вернули его
Девушка, пострадавшая от укуса акулы в Египте, находится в стабильном состоянии
Евгения Парфентьева