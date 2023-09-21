Жителя Волгограда оштрафовали на 309 миллионов рублей за огурцы

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В Волгограде суд вынес местному жителю приговор за незаконное выращивание огурцов, томатов, перцов и арбузов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональных судов общей юрисдикции.
В публикации говорится, что мужчина незаконно использовал в Быковском районе участок площадью 23 гектара и загрязнял химикатами почву. В результате экспертизы в пробах почвы были выявлены нитритный азот и фосфат-ионы.
Согласно решению суда, местный житель должен выплатить в пользу Федеральной службы по надзору природопользования по Астраханской и Волгоградской областям штраф в размере 309 645 180 рублей.
Мужчина обращался в суд для обжалования решения, но правоохранители не заняли его сторону.
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Согласно решению суда, местный житель должен выплатить в пользу Федеральной службы по надзору природопользования по Астраханской и Волгоградской областям штраф в размере 309 645 180 рублей.
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Диана Аванесян