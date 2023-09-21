Жителя Волгограда оштрафовали на 309 миллионов рублей за огурцы

Во Владивостоке школьница, которую мужчина тащил в лес, находится в стрессовом состоянии, ей оказывают помощь специалисты. Отмечается, что девочка из благополучной семьи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Приморском крае Ольгу Романову.