Житель Якутска обнаружил две боевые гранаты под крыльцом своего дома

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Мужчина решил прибрать свой участок и нашел две боевые гранаты под крыльцом
В Якутске 36-летний мужчина решил прибрать свой участок и обнаружил под крыльцом две боевые гранаты РГД-5 и РГО с двумя запалами, сообщает Telegram-канал SHOT.
Россиян сразу же вызвал полицейских, а те – саперов. Последние забрали опасные предметы и отправили их на экспертизу.
Хозяин участка рассказал, что купил этот дом пару лет назад, но переехал в него совсем недавно. Теперь правоохранители разыскивают бывшего владельца гранат.
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Евгения Парфентьева