Житель Златоуста убил жену и сжег ее труп на кладбище

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В Златоусте Челябинской области мужчина убил жену, а после сжег её тело на кладбище. Преступник задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В сообщении уточняется, что в мае 2023 года в поселке Куваши на кладбище был обнаружен труп неизвестной женщины. Была проведена экспертиза, благодаря которой удалось выяснить только примерный возраст женщины. При этом в розыск погибшую никто не объявлял.
Выяснилось, что мужчина убил жену в ходе бытового конфликта, а затем решил избавиться от трупа, вывез его на кладбище и поджег. Детям и родственникам он рассказал, что 45-летняя женщина уехала в другой город на заработки. Преступник задержан.
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«В результате оперативно-розыскных мероприятий и кропотливой работы сыщиков подозреваемый был задержан. Им оказался супруг найденной женщины», - пояснили в пресс-службе.
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Элина Позднякова