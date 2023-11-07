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Житель Златоуста убил жену и сжег ее труп на кладбище

07 ноября 2023, 13:24
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Златоусте Челябинской области мужчина убил жену, а после сжег её тело на кладбище. Преступник задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В сообщении уточняется, что в мае 2023 года в поселке Куваши на кладбище был обнаружен труп неизвестной женщины. Была проведена экспертиза, благодаря которой удалось выяснить только примерный возраст женщины. При этом в розыск погибшую никто не объявлял.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий и кропотливой работы сыщиков подозреваемый был задержан. Им оказался супруг найденной женщины», - пояснили в пресс-службе.


Выяснилось, что мужчина убил жену в ходе бытового конфликта, а затем решил избавиться от трупа, вывез его на кладбище и поджег. Детям и родственникам он рассказал, что 45-летняя женщина уехала в другой город на заработки. Преступник задержан.

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#мужчина
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Погибший помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты боевые
МВД: Помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты боевые
07 ноября 2023, 13:29

Фото: istock / ovbelov

Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков, погибший от взрыва гранаты у себя дома, был предупрежден, что гранаты в боевом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Марьяна Рева.
Гранату Частякову подарил коллега в честь дня рождения. Набор состоял из 6 гранат западного образца и бутылки виски. Из-за взрыва сам Частяков погиб, его тринадцатилетний сын пострадал и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице после перенесенной операции.

«Человек, который подарил эти подарки, признался. Он предупредил, что гранаты боевые. Вероятно, погибший не поверил в эту информацию», — заявила Рева.
Она добавила, что гранаты направили на экспертизу. По имеющейся информации можно сказать, что взрыв случился из-за несчастного случая, неосторожного обращения с боеприпасами.

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#всу
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Трое мужчин ограбили ЦУМ на 130 тысяч рублей
07 ноября 2023, 13:19

Фото: iStock/Zinkevych

Трое мужчин ограбили один из бутиков ЦУМа на 130 тысяч рублей. Они попытались вынести только два головных убора. Об этом сообщает 112.
Отмечается, что стоимость головных уборов составляла 49 950 рублей и 77 900 рублей соответственно. Охранникам магазина удалось задержать двоих злоумышленников, но третий скрылся вместе с украденными вещами. На данный момент его разыскивают.

Ранее сообщалось, что ФСБ и МВД задержали участников действовавшей в нескольких регионах преступную группировку фальшивомонетчиков, которые сбывали высококачественные подделки банкнот в объеме до 2 млрд рублей в год. Как стало известно, мошенническое сообщество работало с августа 2018 года.

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#мвд
#фсб
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#магазин
#грабители
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Стало известно о состоянии детей погибшего помощника главкома ВСУ Залужного
УНН: Дети помощника Залужного после взрыва гранаты находятся в больнице
07 ноября 2023, 13:10

Фото: istock / gorodenkoff

Дети помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова, который погиб от взрыва гранаты, сейчас находятся в больнице. Со здоровьем дочери все стабильно, а старший сын находится в тяжелом состоянии после перенесенной операции. Об этом сообщает украинское издание УНН.

«Дочь находится в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Что касается сына, который также находился в доме в момент взрыва, то его состояние тяжелое», — пишет агентство.
Ранее стало известно, что Частяков погиб из-за взрыва гранаты, которую ему подарил коллега в честь день рождения. Жена Частякова заявила, что гранта сдетонировала, когда муж открыл пакет с подарками.

Подарок подарил полковник Тимченко, который упаковал в деревянную коробку 6 гранат западного образца и одну бутылку виски.

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#сын
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Раскрыта причина задержания замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова
Замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилов задержан за взятку
07 ноября 2023, 13:06

Фото: iStock/ronstik

Заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова задержали по подозрению о взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Силовики задержали замглавы МВД Дагестана Исмаилова, предварительно, он подозревается во взятке», - говорится в сообщении.

7 ноября стало известно о задержании заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. По его месту жительства и работы проводятся обыски. По предварительным данным следственные мероприятия проводят сотрудники управления «М» ЦА ФСБ России. Сотрудники ФСБ вывезли Исмаилова вместе с его заместителем, Далгатом Абдулгапуровым,  на допрос в Москву.

Напомним, Исмаилов занимает свою должность с 2019 года.

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#мвд
#фсб
#мероприятия
#сотрудники
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СМИ: Финляндия арестовала недвижимость академика РАН Бориса Алешина
STT: в Финляндии конфисковали недвижимость академика РАН Алёшина на 2,5 млн евро
07 ноября 2023, 12:39

Фото: iStock/Michał Chodyra

Правоохранительные органы Финляндии наложили арест на недвижимость академика РАН Бориса Алешина. Об этом сообщает агентство STT.
Отмечается, что стоимость арестованного имущества составляет более 2,5 миллионов евро. Как стало известно, изъятие было совершено по запросу министерства иностранных дел этой осенью. Имя Алешина не упоминалось в решении об аресте.

Напомним, Борис Алешин — российский государственный деятель и инженер. Является академиком РАН с 2016 года. Алешин также попал под санкционный список Европейского союза.

Ранее сообщалось, что силовики задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова.  Обыски проходят по месту жительства и работы.

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#суд
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В Подмосковье задержали дагестанца из-за флага Палестины на автомобиле
07 ноября 2023, 12:15

Фото: iStock/blinow61

В Подольске задержали жителя Дагестана из-за того, что на его автомобиле красовался флаг Палестины. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, житель Подольска заметил на Варшавском шоссе в деревне Бородино подозрительный автомобиль. На нем был палестинский флаг. Мужчина незамедлительно вызвал на место полицию. Прибывшие на место сотрудники вычислили владельца машины. Им оказался 30-летний житель Дагестана.

Мужчину задержали. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее также стало известно, что силовики задержали замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. Отмечается, что обыски проходят по месту жительства и работы Исмаилова. По предварительным данным, причиной задержания стала взятка.

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#проверка
#автомобиль
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#мужчина
#сотрудники
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В России задержали крупную группировку фальшивомонетчиков
ФСБ и МВД выявили фальшивомонетчиков, сбывавших до 2 млрд рублей в год
07 ноября 2023, 12:07

Фото: iStock/shadrin_andrey

ФСБ и МВД задержали участников действовавшей в нескольких регионах преступную группировку фальшивомонетчиков, которые сбывали высококачественные подделки банкнот в объеме до 2 млрд рублей в год. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и официальный представитель МВД Ирина Волк.
В ЦОС пояснили, что мошенники изготавливали и реализовывали билеты Банка России номиналом 5 тысяч рублей на территории следующих субъектов: Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Республики Дагестан и Республики Крым. Отмечается, что купюры распространяли с помощью курьеров.

Как стало известно, мошенническое сообщество работало с августа 2018 года. Его работа была четко выстроена, при этом рядовые участники не знали, сколько еще людей входит в группу и какие действия осуществляют. Возбуждены дела по ряду статей.

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#мошенники
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#деньги
#банк россии
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Силовики задержали замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова
07 ноября 2023, 11:38

Фото: iStock/Rawf8

Силовики задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах республики.
Отмечается, что обыски проходят по месту жительства и работы Исмаилова. Причина его задержания уточняется.

Ранее сообщалось, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. В квартире блогера задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело. Блогеру Аязу Шабутдинову грозит до десяти лет колонии. 

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#уголовное дело
#фсб
#сотрудники
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Нашли убийцу спустя 15 лет: Под Тулой психопат убил 14-летнюю девочку и спрятал тело
В Туле спустя 15 лет нашли убийцу 14-летней воспитанницы школы-интерната
07 ноября 2023, 11:13

Фото: istock / Pawel Kajak

В Туле сотрудники Следственного комитета установили личность мужчины, обвиняемого в убийстве школьницы 15-летней давности. Об этом сообщает «Myslo».
По данным издания, 14-летняя Клевцова Татьяна была воспитанницей Тульской областной школы-интерната. В июле 2008 года девочка решила сбежать из летнего лагеря в Одоевском районе. Она позвонила 29-летнему знакомому и попросила подбросить её до Тулы.

По данным следствия, он начал приставать к девочке, но та упорно сопротивлялась. Она оттолкнула его, за что мужчина ударил девочку булыжником по голове. Школьница скончалась от полученной травмы, после чего убийца выбросил труп в овраг в Ленинском районе и уехал с места происшествия.

Осанки девочки обнаружили только 2019 году, возбудили уголовное дело. Через несколько лет упорной работы следователей нашли очевидца, который описал подозреваемого и его автомобиль. 

Мужчину задержали, он свою вину признал. Экспертиза установила, что он невменяемый. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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