Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма

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В течение текущей недели в 15 регионах шести федеральных округов России могут возникнуть проблемы с обеспечением жизнеобеспечения населения из-за ожидаемых штормовых ветров со скоростью до 30 метров в секунду и сильных осадков, передает РИА Новости.
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил о возможных сбоях в работе систем, таких как транспортное сообщение и энергоснабжение населенных пунктов из-за воздействия порывов ветра и выпадения осадков до 25 миллиметров в некоторых местах.
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Артем Кузьмин