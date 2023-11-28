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Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма

ВНИИ ГОЧС: штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение 15 регионов России
28 ноября 2023, 04:23
Фото: istockphoto/BalazsKovacs

Фото: istockphoto/BalazsKovacs

В течение текущей недели в 15 регионах шести федеральных округов России могут возникнуть проблемы с обеспечением жизнеобеспечения населения из-за ожидаемых штормовых ветров со скоростью до 30 метров в секунду и сильных осадков, передает РИА Новости.
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил о возможных сбоях в работе систем, таких как транспортное сообщение и энергоснабжение населенных пунктов из-за воздействия порывов ветра и выпадения осадков до 25 миллиметров в некоторых местах.

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#море
#шторм
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В Челябинске пьяный жених устроил смертельную аварию
28 ноября 2023, 01:55

Фото: iStock/artolympic

В Челябинске, в микрорайоне Чурилово, произошло ДТП поздно вечером 27 ноября, в результате которого погибла женщина, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
Водитель, виновник аварии, по словам его знакомых, на день до этого отмечал свадьбу и сел за руль в нетрезвом состоянии.

«Инцидент произошел около дома 11 по улице Трашутина в 22:15. По предварительной информации, мужчина 1996 года рождения, управлявший автомобилем Mitsubishi, столкнулся с автомобилем Daewoo под управлением мужчины 1994 года рождения», — сообщили в пресс-службе.
Погибла пассажирка автомобиля Daewoo, а пассажирка автомобиля Mitsubishi получила серьезные травмы.

Участник ДТП, который накануне свадьбы находился за рулем пьяным, как утверждают его знакомые, двигался по улице Трашутина со скоростью, превышающей 100 км/ч, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей», ссылаясь на свидетельские показания. Полиция находится в процессе расследования, чтобы установить обстоятельства аварии, включая состояние водителя Mitsubishi в момент происшествия и его скорость движения.

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#происшествия
#дома
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Жительница Петербурга выпрыгнула из окна в попытке спастись от насильника
В Петербурге девушка выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от насильника
28 ноября 2023, 01:39

Фото: iStock/Nataliia Gorsha

По информации портала 78.ru, 19-летняя девушка в Петербурге спасалась от насильника, выпрыгнув из окна третьего этажа.
Инцидент произошел в ранние утренние часы понедельника, 27 ноября, на улице Руднева в Выборгском районе. После происшествия ее доставили в больницу с серьезными травмами головы, груди и таза, включая открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рану в области виска.

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#школьница
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Шедшее на Украину судно с подозрительным грузом затонуло у берегов Греции
Катимерини: затонувшее в Греции судно шло на Украину с подозрительным грузом
28 ноября 2023, 01:20

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Судно Raptor, затонувшее у греческого острова Лесбос, следовало на Украину с подозрительным грузом, сообщает газета «Катимерини».
По документам, судно, флаг которого принадлежит Коморским островам, перевозило груз соли из Египта в Стамбул. Однако спасенный член экипажа рассказал представителям береговой охраны, что окончательным пунктом назначения была Украина, а в Стамбуле команда планировала пополнить запасы.

Подозрения в контрабанде усиливает факт, что капитан задержал отправку сигнала бедствия о пробое в корпусе судна не сразу, а только на следующий день, всего за несколько минут до затопления. Raptor затонул в воскресенье, 26 ноября. На борту находились 14 членов экипажа; одного спасли, 12 пропали без вести.

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#украина
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Рязанский губернатор прокомментировал попытку атаки беспилотника ВСУ на регион
Рязанский губернатор Малков: никто не пострадал при попытке атаки дрона ВСУ
27 ноября 2023, 23:12

Фото: iStock/rancho_runner

В инциденте со сбитым в Рязанской области украинским беспилотником никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Павел Малков.
«Согласно первоначальной информации, нет пострадавших или материального ущерба», — отметил он.
Глава Рязанской области также подчеркнул, что беспилотник ВСУ был обезврежен с применением средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

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Смертельная партия метадона могла попасть из Ставрополя в Москву
27 ноября 2023, 18:43

Фото: iStock/aee_werawan

В российскую столицу могла попасть смертельная партия метадона из Ставрополя. Уже два человека госпитализированы в московские больницы с отравлением этим наркотиком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, в детскую больницу столицы попала двухлетняя девочка из Красногорска с отравлением метадоном. Вслед за ней госпитализировали 24-летнего молодого человека с отравлением этим же наркотиком из Хорошёвского района Москвы. Его привезли в медучреждение уже без сознания. Анализы показали сильное отравление метадоном. Он находится в токсикореанимации. Оказалось, что мужчина уже давно употребляет наркотики.

Сейчас полиция работает с девушкой, из квартиры которой и был госпитализирован парень. Они познакомились в клубе, а после продолжили общение у нее дома.

Напомним, в Астрахани не менее 25 человек попали в больницу из-за отравления метадоном, почти все находились в тяжелом состоянии. Впоследствии четверо из них скончались.

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#мужчина
#девочка
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Депутат Матвеев: Властям Сочи надо ликвидировать последствия шторма
27 ноября 2023, 18:31

Фото: istockphoto.com/Sergey Spritnyuk

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что власти Сочи должны подключиться к устранению последствий непогоды.
«Скорость принятия решений у местных и федеральных властей должна быть более своевременной. Я рассчитываю, что МЧС и другие федеральные структуры подключатся к ситуации и сделают все необходимое. Будем надеяться, что местные власти не отвечают по причине фактической работы, а не потому, что им нечего сказать», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Матвеев.

Он добавил, что власти примрских городов должны в принципе всегда быть готовы к такого рода происшествиям и стихийным бедствиям.

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#сочи
#шторм
#коммунальные службы
#власть
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Два человека выпрыгнули с 11-го этажа, спасаясь от пожара в Новой Москве
27 ноября 2023, 18:08

Фото: iStock/photovs

В Новой Москве при возгорании квартир в одном из многоквартирных домов в поселке Знамя Октября погибли два человека, они выпрыгнули в окно с 11 этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, до возгорания местные жители поселка Знамя Октября услышали крики и хлопки. Позже в квартире на 11 этаже начался сильный пожар. Очевидцы сообщили, что женщина на балконе громко кричала о помощи и говорила, что не виновата. Тогда мужчина толкнул ее вниз, а следом прыгнул сам. Оба они погибли.

Ранее два человека погибли во время мощного пожара в жилом доме в подмосковной Шатуре. Огонь охватил двухэтажное здание, которое находится в поселке Садовое. Утром на месте происшествия были обнаружены тела двух человек. Личности и пол жертв устанавливают правоохранители.

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#жители
#мужчина
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Под Астраханью отчим чуть не убил 3-летнего ребенка из-за проигрыша в World of Tanks
SHOT: Под Астраханью отчим едва не убил пасынка, проиграв в World of Tanks
27 ноября 2023, 18:05

Фото: istock / Marija Stepanovic

В селе Икряное в Астраханской области отчим кинул в ребенка игрушечную машинку из-за проигрыша в World of Tanks Blitz. Удар оказался настолько сильный, что ребенок оказался в больнице.

Как сообщает телеграм-канал SHOT,  20-летний геймер Макс Перец (так он сам называет себя) сидел с пасынком, пока мать ребенка была на работе. Он играл в компьютерную игру, а рядом с ним играл 3-летний ребенок. 

Парень проиграл бой и в порыве гнева схватил игрушку и кинул ее в живот мальчику. Ребенок упал, у него началось внутренне кровотечение в брюшной полости.

Малыша увезли на скорой помощи и сделали ему операцию. Помимо травмы живота, у него возможно есть черепно-мозговая травма. На данный момент информацию о состоянии ребенка врачи не сообщают. 

Мужчина после инцидента сразу убежал. Мать написала на него заявление. Сейчас решается вопрос о его задержании. Отмечается, что раньше в семье проблем не было. 

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Двухлетняя девочка отравилась наркотиками в Подмосковье
27 ноября 2023, 17:53

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Красногорске двухлетняя девочка отравилась метадоном, она экстренно госпитализирована в московскую детскую больницу. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, скорою помощь вызвали взрослые в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске. По телефону они только смогли сказать, что ребенку очень плохо, после чего девочка потеряла сознание. Бригада медиков оперативно доставила ребенка в столичную детскую больницу в тяжелом состоянии. Там у девочки взяли анализы и выяснили, что малышка отравилась метадоном.

По данному факту сотрудники полиции начали проверку. Выясняется, каким образом наркотик мог попасть в организм двухлетнего ребенка.

Ранее также сообщалось, что в Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик встретился с отцом, после чего попал в больницу с наркотическим отравлением. По информации СМИ, мальчика воспитывает мать, а отец лишь иногда забирает сына погулять. Однако, вернувшись с прогулки с папой на этот раз, мальчик стал вести себя крайне странно. Позже выяснилось, что мужчина дал ребёнку «Лирику». Оправдываясь, он заявил, что оказывал сыну первую помощь.

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