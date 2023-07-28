Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме с «Госуслугами»

Фото: Фотобанк МО
В Подмосковье отметили массовые случаи мошенничества от имени портала госуслуг, связанные с потерей доступа к учётной записи. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Гражданам поступают мошеннические звонки от якобы сотрудников службы безопасности «Госуслуг». Им сообщают о попытках смены телефонного номера в учётной записи. Злоумышленники обращаются к потенциальной жертве по имени и отчеству, называют номер телефона, адрес и дату рождения», – говорится в сообщении.Якобы для предотвращения процедуры смены номера, мошенники запрашивают код из СМС, который приходит на номер телефона, а затем крадут учётную запись и меняют пароль, привязанный к номеру телефона.
Подмосковное ГУРБ призвало жителей Подмосковья при подозрительных звонках немедленно прекратить разговор. А если мошенники уже получили доступ к аккаунту, нужно обратиться в МФЦ или техподдержку через личный кабинет на «Госуслугах».
Читайте также:
Юрист Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме в интернет-магазинах
Следственный комитет выявляет новые виды мошенничества
Центробанк отметил рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр
Лора Луганская