Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в супермаркетах

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Мошенники начали использовать в подмосковных супермаркетах новую схему, чтобы обналичить похищенные деньги. Об этом предупредили в пресс-службе Главном управлении региональной безопасности Московской области.
На кассе в магазине к покупателям подходят неизвестные и предлагают оплатить покупки своей банковской картой, а взамен просят наличные.
Там напомнили, что банковские карты позволяют снимать тысячу или две тысячи рублей без ввода пин-кода. Преступники, которые не знают пароля, таким образом снимают деньги с карты с помощью покупателей.
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«Ни в коем случае не соглашайтесь. С большой долей уверенности можно говорить о том, что карты были украдены, и вы помогаете ворам обналичить их. В таком случае можно стать соучастником преступления и понести за это ответственность», – отметили в ГУРБ.
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Лора Луганская