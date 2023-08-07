Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения ступеней ракеты

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11 августа из поселка в Верхнебуреинском районе Хабаровского края планируется эвакуация жителей из-за возможного падения частей ракеты после старта космической станции «Луна-25», сообщил глава местной администрации Алексей Маслов в своем Telegram-канале.
«На сегодняшний день было проведено первое совещание по составлению плана мероприятий в связи с пролетом ракеты с „Луной-25“ над Верхнебуреинским районом... Предположительно, ракета может упасть в районе рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и вблизи паромной станции на реке Бурея. Жители поселка Шахтинск получили указание на эвакуацию 11 августа в 7:30 (0:30 по московскому времени). Въезд в предполагаемую зону падения будет ограничен», — отметил Маслов в своем сообщении в Телеграме.
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