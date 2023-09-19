Жители Армении сообщили об артобстрелах города

Фото: istockphoto / Ivan Murauyou
Жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщают об артобстрелах города, передает Sputnik Армения.
В интернете опубликовали видео, на которых слышна стрельба и взрывы вдалеке, в городе звучит сирена, отмечает Sputnik Армения.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал «антитеррористические мероприятия» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя.
Сотрудники ведомства также заявили, что рассказали о проводимых мероприятиях командованию миротворцев РФ и руоводителям мониторингового центра.
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Дана Игумнова