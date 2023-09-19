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Жители Армении сообщили об артобстрелах города

Sputnik Армения: жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщили об обстрелах
19 сентября 2023, 13:27
Фото: istockphoto / Ivan Murauyou

Фото: istockphoto / Ivan Murauyou

Жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщают об артобстрелах города, передает Sputnik Армения.
В интернете опубликовали видео, на которых слышна стрельба и взрывы вдалеке, в городе звучит сирена, отмечает Sputnik Армения.

Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал «антитеррористические мероприятия» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя.


Сотрудники ведомства также заявили, что рассказали о проводимых мероприятиях командованию миротворцев РФ и руоводителям мониторингового центра.

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ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области, есть погибшие
В Херсонской области сообщили о гибели человека при обстреле ВСУ
19 сентября 2023, 13:26

Фото: iStock/FelixRenaud

Военнослужащие украинских формирований нанесли массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области. Об этом сообщили региональные власти.
В результате удара ВСУ по поселку с мирными жителями, один человек погиб, девять ранены. На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. 

Прежде, в результате ударов ВСУ, произошел пожар у здания администрации ДНР. В результате обстрела никто не пострадал. 


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Игорю Николаеву провели сложную операцию на сердце
Врачи стабилизировали состояние Игоря Николаева, музыканту сделали шунтирование
19 сентября 2023, 12:45

Фото: istockphoto / sudok1

Музыканту Игорь Николаеву сделали операцию – шунтирование. Николаев находился в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Тем не менее, по данным телеграм-канала «Shot», на данный момент Николаев находится в сознании, его состояние стабилизировали. Однако, по словам врачей, о положительных прогнозах говорить еще рано. 
 
Напомним, что 15 сентября стало известно о госпитализации народного артиста. 63-летнему музыканту потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем. Также, два года назад Николаев уже перенес инфаркт.

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#операция
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Скончалась актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова
19 сентября 2023, 12:04

Фото: istockphoto / SergeyPankratov

Советская актриса театра и кино Любовь Майкова ушла из жизни 18 сентября, передает «Российская газета», ссылаясь на данные о смерти актрисы, опубликованные на сайте «кино-театр.ру».
Отметим, что в 1980 году Майкова закончила учебу в ГИТИС, а с 1986-го по 1989 год была участником труппы театра «Малая драматическая труппа». На сцене она воплощала образ Герды из «Снежной королевы» и Маргариты в постановке «Ричард III».

Майкова снималась в таких знаменитых картинах, как «Забытая мелодия для флейты», «Где находится нофелет?», «Салон красоты» и «Вам и не снилось…». С 1989 году советская актриса жила в Сиэтле, США.

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#фильм
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Стали известны подробности убийства женщины в московском сквере
Задержан обвиняемый в убийстве женщины в сквере на западе Москвы
19 сентября 2023, 10:35

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Задержан мужчина, который обвиняется в убийстве женщины на западе Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.
По данным следствия, убийцей чиновницы Роспотребнадзора оказался 37-летний Рустам Батырбеков. Сообщается, что задержанный рассказал о деталях и мотиве совершенного убийства. 

По предварительной информации, Батырбеков не был знаком с жертвой. Мотивом расправы послужила «внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине».  

«Ранее преступник привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления», — приводит слова Ивановой агентство городских новостей «Москва».

Напомним, тело чиновницы Роспотребнадзора Натальи Радченко нашли в кустах возле жилого дома на улице Молдавская на западе Москвы. 

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#убийство
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#скверы
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Найденная в Москве мертвая женщина была работницей Роспотребнадзора
19 сентября 2023, 10:25

Фото: istock / Pawel Kajak

Женщина, тело которой было найдено с признаками насильственной смерти в сквере недалеко от улицы Молдавская на западе Москвы, была сотрудницей Роспотребнадзора.

Женщину сильно избили, после чего задушили. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по  ч. 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Информацию сообщает телеграм-канал Mash.

Подозреваемого в убийстве задержали, мужчине 37 лет, сейчас его допрашивают. По словам убийцы, он не был знаком с жертвой, а просто вспыхнул злостью к проходящей женщине и решил избить ее. Погибшая работала руководителем отдела госслужбы и кадрами Управления Роспотребнадзора по Москве и просто шла на работу. Ранее мужчина был судим за изнасилование.

Консьерж дома, в котором жила погибшая, рассказал, что та жила одна и была замкнутой.

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#убийство
#уголовное женщина
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Учитель музыки пять лет насиловал маленькую ученицу
19 сентября 2023, 10:01

Фото: istock / SB Arts Media

В Ленинградской области учитель музыки 5 лет домогался до своей ученицы в музыкальной школе. Мужчина начал совращать девочку, когда она даже не пошла в первый класс.
Сотрудники правоохранительных органов города Кировск задержали 55-летнего мужчину по подозрению в совращении 12-летней девочки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации следствия, мужчина с октября 2016 года совершал насильственные действия в сторону девочки 2011 г.р. Педагог начал приставать к ней еще на уроках, а позже начал совращать девочку в свой квартире на улице Пушкина.

Девочка долго не могла признаться, но сейчас набралась сил и рассказала родителям. Извращенец признался и дал показания, против него возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Пострадали ли другие дети от рук насильника, предстоит выяснить следствию.

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NYT: Рынок в Константиновке поразила ракета ВСУ, выпущенная из «Бука»
19 сентября 2023, 09:19

Фото: istock / vadimrysev

Американская газета New York Times в день приезда Владимира Зеленского в Соединенные Штаты опубликовала результаты расследования трагедии в городе Константиновка, который находится под контролем Украины. В сентябре была совершена атака ракетой по рынку, вследствие чего погибло 16 человек и 32 получили ранения.
Издание признало, что выстрел был произведен украинскими боевиками из ракетного комплекса «Бук».

NYT также сообщили, что власти Украины запретили подпускать заграничных журналистов в Константиновку сразу после обстрела. Из-за этого СМИ пришлось ориентироваться на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что виновником трагедии стала Россия.

Газета также пояснила, что удар был совершен не намерено, а из-за неумелой работы украинских ПВО.

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#киев
#всу
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МЧС: На Камчатке пропали шестеро туристов, их уже ищут спасатели
19 сентября 2023, 02:53

Фото: iStock/Konstantin_Aksenov

Спасатели МЧС России ищут на Камчатке шестерых туристов, которые не вышли в назначенный день к стоянке своего маршрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Группа отправилась в поход со стоянки «Копыто» в районе вулкана Толбачик ещё 14 сентября, однако в назначенный день к стоянке «Клешня» так и не добрались. В настоящее время какая-либо связь с путешественниками отсутствует.

К месту предполагаемых поисков на высокопроходимой технике уже выдвинулись специалисты Поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также Камчатского спасательного центра. К вылету готов и вертолёт Ми-8, сообщили в ведомстве.

Ранее в Пинежском районе Архангельской области нашли тринадцатилетнего мальчика, который пропал утром 17 сентября во время сбора грибов с отцом и дедом. Мальчик жив, его состояние удовлетворительное.

UPD. МЧС сообщило, что все шестеро пропавших туристов найдены и не нуждаются в медицинской помощи

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#мчс
#поиски
#туристы
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«Общественное»: В Одессе раздались мощные взрывы, объявлена воздушная тревога
19 сентября 2023, 02:38

Фото: iStock/Multipedia

Мощные взрывы прогремели в Одессе, сообщило украинское издание «Общественное». Других подробностей произошедшего не приводится.
При этом в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Харьковской области, которым также предшествовало объявление воздушной тревоги.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#взрывы
#воздушная тревога
#украина
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Достижения.рф