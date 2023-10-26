Жители деревень под Вологдой боятся выйти из дома из-за дебошира с ружьём

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Жители нескольких деревень под Вологдой боятся выйти из дома из-за разгуливающего мужчины с ружьём. Полицейские не могут его поймать, так как не хватает сотрудников. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Сообщается, что разыскиваемый 43-летний Семен Коробицын после ссоры с сестрой в посёлке Майский забрал из ее сейфа ружьё с патронами и уехал в неизвестном направлении. Сестра написала на Коробицына заявление в полицию, однако на данный момент его не смогли найти.
По информации телеграм-канала Baza, злоумышленника видели в окрестных деревнях. Местные жители боятся выходить из дома и выпускать детей на улицу одних.
Ранее сообщалось, что в Льюистоне 26 октября примерно в 19:00 по местному времени (02:00 по мск) произошла стрельба. Подозреваемый Роберт Кард действовал в трех местах города, от его рук, по предварительным данным, погибло 22 человека.
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По информации телеграм-канала Baza, злоумышленника видели в окрестных деревнях. Местные жители боятся выходить из дома и выпускать детей на улицу одних.
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Екатерина Коршунова