Жители Москвы и Подмосковья сообщают о звуках взрывов

Фото: iStock/ArtEvent_ET
По сообщению целого ряда Telegram-каналов, среди которых 112, Mash и SHOT, звуки взрывов слышались в районе Красногорска, Одинцова и Москва-Сити. Предварительно, над столицей и областью сработала система ПВО, сбившая беспилотники.
По данным «Базы», за несколько секунд до взрыва в районе башен Москва-Сити очевидцы видели пролетающий беспилотник.
А по информации Telegram-канала 112, один из дронов упал на Краснопресненской набережной в центре Москвы.
Читайте также:
Удары беспилотников ВСУ по Москве заставили американцев задуматься о последствиях
Малюк: СБУ признала подготовку атак беспилотников на Россию
Артем Путинцев