Жители Новороссийска сообщают о взрывах

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Жители Новороссийска (Краснодарский край) сообщают о прозвучавших взрывах. По сведениям Telegram-канала «Военный обозреватель», около Мысхако Новороссийска уничтожено несколько надводных БПЛА Вооружённых сил Украины.
Ранее сообщалось, что жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. Позже советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что на полуострове в нескольких районах сработала система ПВО. Он добавил, что все объекты были сбиты, а в результате произошедшего повреждений и пострадавших нет.
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