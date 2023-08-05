Жители Подмосковья услышали несколько взрывов

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Жители Подмосковья сообщили о трёх громких хлопках, напоминающих взрывы на территории нескольких населённых пунктов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В районах Ступино, Кашира и нескольких близлежащих посёлках жители услышали громкий звук, напоминающий удары от взрывов. Сработала сигнализация на автомобилях.
В настоящее время официальные причины случившегося не названы.
Ранее сообщалось, что подобные взрывы, а также звуки работы системы ПВО услышали жители Тульской области. На небе были видны следы, напоминающие трассы от падающих дымящихся предметов.
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В настоящее время официальные причины случившегося не названы.
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Анастасия Чинкова