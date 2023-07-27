Жители Подмосковья устроили самосуд над педофилом

Фото: iStock/Andranik Hakobyan
В деревне Мисайлово Московской области толпа из 30 человек набросилась на 23-летнего мужчину, обвинив его в домогательствах до детей, сообщает Telegram-канал SHOT.
Минувшей ночью жителей ЖК «Пригород Лесное» разбудили жуткие крики. Прямо в их дворе огромная толпа избивала одного мужчину. По словам очевидцев, в какой-то момент число нападавших достигло 30 человек.
Толпа кричала, что этот молодой мужчина – педофил и домогался чьих-то детей.
Когда на место потасовки прибыла полиция – большая часть толпы разошлась. В отделение увезли двоих самых диких мужчин, сейчас они объясняют следствию, зачем на самом деле набросились на одного человека.
Пострадавшего же перед отделением решили завезти в больницу, однако, по какой-то причине, он сбежал из палаты еще до прихода врача. Сейчас его разыскивают.
Читайте также:
В Самаре распространилось видео, на котором два сотрудника ДПС получают взятку в пачке сигарет
Девочка провалилась в канализационный люк и утонула
Житель Белгородской области напечатал 25 миллионов поддельных рублей
Толпа кричала, что этот молодой мужчина – педофил и домогался чьих-то детей.
Пострадавшего же перед отделением решили завезти в больницу, однако, по какой-то причине, он сбежал из палаты еще до прихода врача. Сейчас его разыскивают.
Читайте также:
В Самаре распространилось видео, на котором два сотрудника ДПС получают взятку в пачке сигарет
Девочка провалилась в канализационный люк и утонула
Житель Белгородской области напечатал 25 миллионов поддельных рублей
Евгения Парфентьева