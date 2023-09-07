Жители Раменского сами выберут формат возмещения ущерба от атаки дрона

Фото: Ирина Моисеева
Жители Раменского, квартиры которых пострадали от разрушений беспилотником, сами выберут формат возмещения ущерба. Об этом заявил глава городского округа Николай Ханин после обхода домов на улице Десантной.
Жителям предложили на выбор устранение повреждений их жилья силами администрации или денежная компенсация.
Сейчас работа оперативных служб завершена, ограждение на Десантной снято. Коммунальщики проводят уборку.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в Раменском силами российской противовоздушной обороны был уничтожен украинский БПЛА. Взрыв произошёл на уровне верхних этажей многоквартирного дома. Выбиты окна в пяти квартирах, повреждены четыре автомобиля.
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«Региональный оперативный штаб будет восстанавливать повреждения или выплачивать компенсации – формат будет выбирать сам житель. Это касается как личного, так и общего имущества. Информация о материальном ущербе будет уточнена к вечеру», – сказал Ханин.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в Раменском силами российской противовоздушной обороны был уничтожен украинский БПЛА. Взрыв произошёл на уровне верхних этажей многоквартирного дома. Выбиты окна в пяти квартирах, повреждены четыре автомобиля.
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Лора Луганская