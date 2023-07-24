Жительница Москвы рассказала о взрыве беспилотника в соседнем доме

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Жительница московского района Хамовники рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о ночной атаке беспилотников.
Ранее, утром 24 июля, Министерство обороны РФ сообщило о пресечении террористической атаки на Москву, которую пытались совершить украинские войска с помощью беспилотников. Экстренные службы подвели итоги ночной атаки, согласно которым на Комсомольском проспекте обнаружены элементы беспилотников, один дрон попал в здание бизнес-центра на улице Лихачёва. Попытка была быстро пресечена, поэтому обошлось без пострадавших.
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Анастасия Чинкова