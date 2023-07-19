Жительница Омска с помощью таксиста задержала педофила

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В Омске женщина смогла задержать педофила, который приставал к её дочери с помощью водителя такси. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, 12-летняя девочка гуляла по Съездовской улице. В один момент к ней подбежал мужчина, который снял штаны и продемонстрировал ребенку свои гениталии. Девочка сразу побежала домой и рассказала маме о происшествии. Разъярённая женщина выбежала на улицу, увидела извращенца и попыталась его поймать. Наткнувшись на экипаж ГИБДД, она попросила сотрудников о помощи, которые ей отказали ввиду занятости.
Сейчас мужчина задержан. Он арестован на два месяца.
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«Тогда она остановила таксиста-частника и уже вместе с ним догнала этого мужчину. Водитель его скрутил и доставил в полицию», — говорится в сообщении.
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Элина Позднякова