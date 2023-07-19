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Жительница Омска с помощью таксиста задержала педофила

19 июля 2023, 11:06

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Омске женщина смогла задержать педофила, который приставал к её дочери с помощью водителя такси. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, 12-летняя девочка гуляла по Съездовской улице. В один момент к ней подбежал мужчина, который снял штаны и продемонстрировал ребенку свои гениталии. Девочка сразу побежала домой и рассказала маме о происшествии. Разъярённая женщина выбежала на улицу, увидела извращенца и попыталась его поймать. Наткнувшись на экипаж ГИБДД, она попросила сотрудников о помощи, которые ей отказали ввиду занятости.

«Тогда она остановила таксиста-частника и уже вместе с ним догнала этого мужчину. Водитель его скрутил и доставил в полицию», — говорится в сообщении.


Сейчас мужчина задержан. Он арестован на два месяца.

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#Омск
#педофил
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В Казани задержан террорист, пытавшийся поджечь полигон с военной техникой
19 июля 2023, 11:24

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Задержан сторонник запрещённой в России террористический организации «Легион «Свобода России»*, который планировал поджечь военную технику на полигоне. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
0-летний мужчина арестован в Казани после обнаружения 17 бутылок с керосином около полигона Казанского высшего танкового командного училища, которые он спрятал там для совершения поджога.

Кроме того, в его доме найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, десять систем сброса для дрона и аккумуляторы для них и другое.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»).

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ

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#террор
#арест
#поджог
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Уголовное дело заведено на мужчину, который пытался поджечь Мавзолей Ленина
19 июля 2023, 10:51

Фото: iStock/simpson33

Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который накануне пытался поджечь Мавзолей Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, 18 июля в Москве житель Читы попытался поджечь Мавзолей Ленина с помощью коктейля Молотова.

Согласно сообщению, уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Сейчас 37-летний Константин Старчуков задержан. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Мужчину уже ранее задерживали на Красной площади с коктейлями Молотова. Первую диверсию мужчины 18 мая предупредили полицейские. Тогда у него изъяли две бутылки с бензином и доставили в отдел полиции, но там ему стало плохо. Медики диагностировали у него психическое расстройство, которое вызвали яды или химикаты.

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#Мавзолей Ленина
#уголовное дело
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В Подмосковье обнаружены два упавших БПЛА с камерами
19 июля 2023, 10:40

Фото: iStock/Fedorovekb

В Подмосковье местные жители обнаружили сразу два беспилотных летательных аппарата с камерами видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, один беспилотник, оборудованный двойной камерой, обнаружен в Люберцах, рядом с промзоной. Дрон рухнул на участок частного дома.

Второй аппарат был обнаружен местным жителем недалеко от города Домодедово. Мужчина обнаружил дрон на дороге во время прогулки с собакой. Сейчас специалисты изучают БПЛА, они оба отправлены на экспертизу.

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#БПЛА
#Подмосковье
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Мужчина взорвал отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге
19 июля 2023, 09:21

Фото: iStock/BalkansCat

Минувшей ночью неизвестный мужчина устроил взрыв в отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, взрыв произошел примерно в 02.30  в отделении банка в Колпино на бульваре Трудящихся. Его устроил мужчина с белым пакетом у руках. Он оставил пакет со взрывчатым веществом в вестибюле банка, поджёг его и быстро удалился. После чего прогремел взрыв.

В банке выбиты стёкла, а также повреждены двери. Также пострадал один банкомат. Ограбления при этом не произошло. Сейчас полиция выясняет личность неизвестного мужчины.

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#Сбербанк
#взрыв
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Аксенов: При пожаре на полигоне в Крыму никто не пострадал
19 июля 2023, 09:00

Фото: сайт Кремля

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что при пожаре на полигоне в Кировском районе полуострова никто не пострадал, ликвидация последствий возгорания будет осуществлена уже в ближайшее время.
Аксёнов напомнил, что сегодня, 19 июля, на войсковом полигоне в Кировском районе произошло возгорание. Его причины будут установлены следственными органами.

«Пострадавших на сегодняшний день нет. Помощи посторонней республике Крым не требуется. Силами МВД, ФСБ и других ликвидация последствий будет произведена в ближайшее время», - рассказал глава Крыма в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

Он также отметил, что эвакуированным из опасной зоны жителям оказывается вся необходимая помощь. При этом Аксёнов призвал всех соблюдать спокойствие, а также принимать во внимание информацию только из официальных источников.

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МЧС назвало сёла в Крыму, из которых эвакуируют более двух тысяч жителей
#Сергей Аксёнов
#Крым
#пожар
#полигон
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МЧС назвало сёла в Крыму, из которых эвакуируют более двух тысяч жителей
19 июля 2023, 08:37

Фото: iStock/Motortion

В Кировском районе Крыма из-за пожара на полигоне эвакуируют жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное,. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.
Ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что жители нескольких населенных пунктов будут эвакуированы из-за мощного пожара на полигоне в Кировском районе. По информации советника главы Крыма Олега Крючкова, люди будут размещены в ПВР в школе села Первомайское и школе в селе Кировском.


«В Кировском р-не проводится эвакуация граждан из с. Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Всего около 2225 человек», - говорится в сообщении ведомства.

Людей обеспечат горячим питанием и всем необходимым.

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#Крым
#МЧС
#эвакуация
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Аксёнов: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне в Крыму
19 июля 2023, 07:27

Фото: iStock/dzika_mrowka

Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне в кировском районе Крыма. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида»», - написал Аксёнов в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что в ближайшее время будет представлена дополнительная схема движения для автомобилей.

По предварительным данным на полигоне в Крыму горит склад с боеприпасами. По словам очевидцев взрывы слышатся уже на протяжении последних двух часов.

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#Крым
#пожар
#полигон
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Более двух тысяч человек эвакуируют из-за пожара на полигоне в Крыму
19 июля 2023, 07:16

Фото: iStock/Leonid Ikan

Из Кировского района Крыма из-за пожара на полигоне планируется эвакуировать порядка двух тысяч местных жителей. Об этом рассказал глава полуострова Сергей Аксенов.
«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте развернут оперштаб, сотрудники всех профильных служб также работают. Он также призвал доверять только проверенным источникам информации.

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#Крым
#полигон
#взрыв
#пожар
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ТАСС: Суд приговорил к 12 годам лишения свободы задержанного в России агента украинской разведки
19 июля 2023, 05:52

Фото: iStock/ancoay

Агент Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александр Цилык приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом 19 июля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Второго Западного окружного военного суда
«Суд приговорил Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима»,— сказал собеседник агентства.

По его словам, Цилык признал вину лишь частично, но зато активно способствовал раскрытию преступлений.

Как сообщала еще в 2021 году ФСБ, житель Киевской области Александр Цилык, житель Киевской области, был завербован и действовал по указанию начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Максима Кириловца. Цилык, вместе с Кириловцем и двумя офицерами военной разведки, нелегально пересек границу Российской Федерации для оборудования схронов и переправки самодельных взрывных устройств. Он использовал фальшивые документы, согласно которым ехал в Россию на лечение.

Представители ФСБ отметили, что планировалось совершить теракт путем подрыва двух самодельных взрывных устройств, масса которых составляла 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Именно при извлечении этих устройств из тайника и был задержан Цилык, которому на тот момент было 23 года.

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#суды
#Россия
#Украина
#приговоры
#разведчики
#Александр Цилык
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