Жительница Подмосковья нашла два трупа во время прогулки в парке

Фото: iStock/Aroma photography
В подмосковном парке «Жуковский» женщина случайно обнаружила два трупа во время прогулки, сообщает источник «Известий».
Звонок о двух телах в парке поступил в полицию 6 июля. Женщина на другом конце провода сообщила, что погибшим, на вид, примерно по 40 лет.
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что тела принадлежат 38-летней женщине из Алушты и 34-летнему мужчине из Ахтубинска.
Телесных повреждений на трупах не обнаружили, предварительно, смерть наступила в результате передозировки неизвестными веществами.
Полиция проводит проверку по факту происшествия.
Читайте также:
Количество заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до десяти
ARD: Немецкая разведка подслушала переговоры Пригожина и Лукашенко
В Казани задержали мужчину с сумкой мармеладных мишек с наркотиками
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что тела принадлежат 38-летней женщине из Алушты и 34-летнему мужчине из Ахтубинска.
Полиция проводит проверку по факту происшествия.
Читайте также:
Количество заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до десяти
ARD: Немецкая разведка подслушала переговоры Пригожина и Лукашенко
В Казани задержали мужчину с сумкой мармеладных мишек с наркотиками
Евгения Парфентьева