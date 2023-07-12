Жительница Подмосковья заставляла дочь снимать интимные видео

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В Подмосковье женщина заставляла 16-летнюю дочь снимать на видео секс с любовником.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось узнать о произошедшем после посещения квартиры любовников.
В отношении Анастасии и Артавазда возбуждено уголовное дело, по факту которого каждому из любовников грозит порядка 15 лет лишения свободы
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Алиса Сергиенко