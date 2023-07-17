Жительница Уфы ранила подростка ножом за нецензурную брань

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Следственные органы предъявили жительнице Уфы обвинение в покушении на убийство подростка, которого она ранила ножом в сердце из-за его ругательств. Об этом сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Отмечается, что 17-летнего подростка спасли медики. Ему сделали операцию на сердце.
Происшествие случилось 1 июля на территории уфимского СНТ «Вишенка». Сообщается, что между женщиной и несовершеннолетним произошла ссора, в результате которой уфимка ударила потерпевшего ножом в грудь.
После совершения преступления женщина скрылась. По данным ведомства, злоумышленницу удалось задержать. Свою вину она признала.
Напомним, ранее жительница Саратовской области, убившая трех внуков и дочь инвалида, судом приговорена к лишению свободы на 19 лет. Об этом сообщает следственный комитет России.
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Происшествие случилось 1 июля на территории уфимского СНТ «Вишенка». Сообщается, что между женщиной и несовершеннолетним произошла ссора, в результате которой уфимка ударила потерпевшего ножом в грудь.
Напомним, ранее жительница Саратовской области, убившая трех внуков и дочь инвалида, судом приговорена к лишению свободы на 19 лет. Об этом сообщает следственный комитет России.
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Екатерина Коршунова