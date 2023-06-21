Жительница Волоколамска поблагодарила пожарных за спасение дома

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса получили благодарственное письмо
Руководство подразделения Мособлпожспаса получило благодарственное письмо от жительницы Волоколамского городского округа Ирины Зайцевой. Женщина выразила признательность огнеборцам за оперативное тушение пожара в её доме.
30 мая в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о пожаре на фармацевтическом предприятии в селе Осташёво. На место оперативно прибыли огнеборцы. Площадь пожара составила 3,4 тыс кв м.
30 мая в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о пожаре на фармацевтическом предприятии в селе Осташёво. На место оперативно прибыли огнеборцы. Площадь пожара составила 3,4 тыс кв м.
«Огонь мог перекинуться на стоящие рядом строения. Однако благодаря слаженной, чёткой и профессиональной работе огнеборцам удалось ликвидировать пожар в кратчайшие сроки, не дав огню распространиться на жилой дом», – рассказал начальник территориального управления Мособлпожспаса Вячеслав Маликов.Ранее «Радио 1» сообщало, что сотрудники Мособлпожспаса напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности.
Лора Луганская