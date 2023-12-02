Жительница Башкирии скончалась после падения в яму с мазутом

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Сегодня, 2 декабря, рано утром в Баймакском районе Башкирии две женщины упали в мазутную яму. Одна из них впоследствии скончалась.
Третья вызвала спасателей, которые с большим трудом извлекли пострадавших из ямы и с сильным переохлаждением передали медикам. Женщины были бес сознания и покрыты мазутом буквально с ног до головы. Одна из них впоследствии скончалась.
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Александр Бойцов