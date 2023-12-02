Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Жительница Башкирии скончалась после падения в яму с мазутом

Жительница Башкирии скончалась после падения в яму с мазутом

02 декабря 2023, 11:52
Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Сегодня, 2 декабря, рано утром в Баймакском районе Башкирии две женщины упали в мазутную яму. Одна из них впоследствии скончалась.

Как рассказали в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, три женщины на автомобиле возвращались домой и по какой-то причине решили заехать на территорию заброшенной котельной. Две из них, выходя из машины, не заметили опасности и упали с высоты 2,5 метра в яму, заполненную мазутной жижей.

Третья вызвала спасателей, которые с большим трудом извлекли пострадавших из ямы и с сильным переохлаждением передали медикам. Женщины были бес сознания и покрыты мазутом буквально с ног до головы. Одна из них впоследствии скончалась.

Читайте также:

Женщина одним ударом убила мужа из-за нежелания отвезти ее в Дубай

Огнеборцы Мособлпожспаса эвакуировали пять сотрудников горящей фермы

На льду Озёрнинского водохранилища спасли потерявшего сознание рыбака
#женщины
#ямы
#машины
#спасатели
#автомобиль
Читайте нас в
В Саратове 84-летний водитель сбил двух женщин, одна из них скончалась
02 декабря 2023, 11:34

Фото: istockphoto/Motortion

Сегодня, 2 декабря, около семи утра в Саратове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 84-летний водитель на «Ниве» сбил сразу двух женщин, одна из которых скончалась.
Инцидент произошел в Ленинском районе города, сообщает сетевое издание «СарИнформ». Внедорожник сбил двух женщин 56 и 49 лет. Старшая из них погибла на месте, младшая была госпитализирована с тяжелыми травмами. Водитель «Нивы» в нарушение правил дорожного движения скрылся с места происшествия. Полицейские нашли его по горячим следам — им оказался 84-летний пенсионер.

Сейчас виновников аварии устанавливают инспекторы ГИБДД. Поскольку в месте ДТП нет пешеходного перехода, возможно, женщины сами нарушили ПДД. Но то, что водитель уехал с места происшествия, уже само по себе является серьезным нарушением.

Читайте также:

В ДТП под Новосибирском погибли двое детей 12 и трёх лет

В Свердловской области из-за массовой аварии перекрыт Тюменский тракт

В Москве ночная авария на Киевском шоссе унесла жизни двух человек
#дтп
#гибдд
#пенсионер
#пдд
#водитель
#женщины
#нарушение
#инцидент
Читайте нас в
В Свердловской области из-за массовой аварии перекрыт Тюменский тракт
02 декабря 2023, 11:07

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В ночь на субботу, 2 декабря, на 153-м километре трассы Тюмень - Екатеринбург («Тюменский тракт») произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП один человек погиб.
В региональном ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии. Грузовик «Вольво» на полной скорости въехал в «Ладу», которая стояла на проезжей части с потушенными фарами и без аварийных сигналов. От удара легковушку отбросило на автомобиль «Тойота», который ехал по встречной полосе. Водитель отечественной машины, находившийся в салоне, погиб на месте. Как сообщили сотрудники дорожной полиции, за 17 лет водительского стажа он ни разу не привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Сейчас на трассе работают сотрудники Свердловской областной ГИБДД, выясняя подробности происшедшего. Движение, которое перекрывалось до устранения последствий аварии, в настоящее время открыто в обе стороны.

Читайте также:

В Москве ночная авария на Киевском шоссе унесла жизни двух человек

В результате ДТП в Челябинской области погибла семья из трёх человек

В ДТП под Новосибирском погибли двое детей 12 и трёх лет
#гибдд
#движение
#автомобиль
#грузовик
#водитель
#аварии
#сотрудники
#машины
Читайте нас в
Молодой человек погиб на одной из станций московского метро
МК: молодой человек погиб в результате несчастного случая на станции метро Фили
02 декабря 2023, 10:25

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Молодой человек погиб в Москве из-за несчастного случая на станции метро «Фили». Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В субботу в районе половины шестого утра 21-летнего юношу зажало между платформой и прибывшим на станцию составом. 

Отмечается, что молодой человек погиб на месте. 

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что минувшей ночью на Киевском шоссе столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли два человека. Отмечалось, что одним из автомобилей был эвакуатор. Другое авто в результате сильного удара перевернулось и загорелось. До прибытия медиков на место происшествия скончались двое участников ДТП. 

Читайте также:

Мать, жестоко убившая новорожденного ребенка в поезде на МЦК, получила 3 года колонии

«Ударили палкой, чтобы не плакала»: Похитители 8-летней Златы из Козельска задержаны

В Петербурге задержали курьера, который угрожал таксисту топором
#москва
#метро
#происшествие
#смерть
Читайте нас в
В Москве ночная авария на Киевском шоссе унесла жизни двух человек
SHOT: В Москве два человека погибли в ДТП на Киевском шоссе
02 декабря 2023, 03:26

Фото: iStock/GummyBone

В Москве в ночь на субботу, 2 декабря, на 34-м километре Киевского шоссе столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, пишет Телеграм-канал SHOT.
В публикации говорится, что одним из участников аварии был эвакуатор. Другой автомобиль из-за сильного удара перевернулся, после чего произошло возгорание. В результате два человека скончались на месте происшествия до приезда медиков.

В настоящее время движение транспортных средств в сторону области перекрыто. На месте инцидента работают оперативные службы, детали ДТП устанавливаются.

Читайте также:

Shot: Похититель второклассницы из Козельска уже был судим за убийство

В Петербурге задержали курьера, который угрожал таксисту топором

В Уфе мужчина пытался зарубить топором гостя, заступившегося за свою супругу
#дтп
#автомобиль
#аварии
#возгорание
#происшествия
#погибшие
Читайте нас в
Shot: Похититель второклассницы из Козельска уже был судим за убийство
02 декабря 2023, 01:50

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Калужской области сотрудники правоохранительных органов задержали многодетную семью из деревни Касьяново по подозрению в похищении восьмилетней девочки.
По информации Телеграм-канала Shot, отцом семейства оказался 40-летний мужчина, который ранее был судим за убийство. Он также имеет задолженности по кредитам, но является безработным. 

Его 37-летяя жена и 21-летний сын тоже нигде не работают. По словам женщины, семья проживает на ежемесячные детские пособия.

Читайте также:

В Сети появилось видео возвращения домой восьмилетней девочки, пропавшей под Калугой

В Петербурге задержали курьера, который угрожал таксисту топором

Россиянин попытался зарубить топором гостя, который заступил за свою жену
#семья
#мужчина
#пособия
#ребёнок
#полиция
#похищение
Читайте нас в
В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия
Минздрав Палестины заявил о 178 погибших при израильских ударах по Газе
01 декабря 2023, 22:37

Фото: istock / Racide

Количество погибших при ударах ЦАХАЛ по сектору Газа после истечения срока гуманитарного перемирия превысило 178 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

Отмечается, что число раненых достигло 589, большая часть которых является женщинами и детьми. 

Утром 1 декабря срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не сообщалось. Израильская армия заявила, что ХАМАС нарушил паузу в военных действиях и открыло огонь по территории Израиля. Военные ЦАХАЛ возобновили боевые действия против палестинского движения в анклаве.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также: 

Перемирие в секторе Газа будет возобновлено, если ХАМАС освободит заложников

NYT: Израиль знал о подготовке нападения ХАМАС за год до атаки

Завершилось перемирие между ХАМАС и Израилем
#операция
#военные
#армия
#человек
#министр
#израиль
#хамас
#сектор газа
Читайте нас в
В Петербурге задержали курьера, который угрожал таксисту топором
МВД РФ: В Петербурге задержали курьера, угрожавшего таксисту топором
01 декабря 2023, 22:23

Фото: istock / blinow61

Курьер, который угрожал таксисту топором и поцарапал его автомобиль в Адмиралтейском районе Петербурга, задержан. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУМВД по городу и Ленобласти.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий у дома 27 по Гражданскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого второго участника конфликта - 35-летнего местного жителя», — уведомляет пресс-служба.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что изначально конфликт между мужчинам произошел возле дома по адресу проспект Медиков, 1. Тогда водитель такси  распылил в лицо курьеру газовый баллончик и уехал. Курьер догнал таксиста и с помощью топора взял реванш.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудили мужчин, которые убили пенсионера на его даче в ходе ограбления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Задержанный за теракт в Рязанской области общался с украинским нацистом

Подмосковные автоинспекторы помогли женщине, у которой в автомобиле начались роды

Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицировали как теракт

#такси
#конфликт
#автомобиль
#курьер
#водитель
#нападение
Читайте нас в
Работники Мособлпожспаса помогли двум потерявшим сознание пенсионеркам
01 декабря 2023, 22:12

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вызволили из запертых квартир двух пенсионерок, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Оба случая произошли в городском округе Сергиев Посад, сообщили в прес-службе ведомства.
Поздно вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились обеспокоенные соседи, которые пришли навестить пенсионерку, не отвечавшую на телефонные звонки и не открывавшую дверь.
«Спасатели с специальным инструментом вскрыли дверь и обнаружили лежащую на полу 81-летнюю женщину. Медики осмотрели пострадавшую, и работники подразделения транспортировали её в автомобиль скорой помощи. С подозрением на инсульт пациентку доставили в районную больницу», – рассказал замначальника части Сергей Шумов
А на следующее утро спасателей вызвал житель поселка Богородское, который услышал, как престарелая соседка стучит по батарее и зовёт на помощь.
«Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы вскрыли дверь и обнаружили больную на полу в кухне. Выяснилось, что пенсионерка почувствовала себя плохо, упала и не смогла подняться. У несчастной только хватило сил доползти до батареи», – сообщил Шумов.
Специалисты переместили пенсионерку на диван, и врачи скорой оказали ей медицинскую помощь. 

Читайте также:

Подмосковные огнеборцы спасли во время пожара домашних животных

Огнеборцы Мособлпожспаса эвакуировали пять сотрудников горящей фермы

На льду Озёрнинского водохранилища спасли потерявшего сознание рыбака
#мособлпожспас
#спасатели
#безопасность
#пенсионеры
#сергиев посад
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
«Душит, кусается и нападает»: В Сибири третьеклассника просят изолировать от детей
В Новосибирске родители пожаловались на третьеклассника, который бьет детей
01 декабря 2023, 20:53

Фото: istock / monkeybusinessimages

В Новосибирске родители учеников третьего класса пожаловались на агрессивного мальчика в их классе.
Об этом рассказала мама одной из школьницы, которая пострадала от хулигана, в беседе с телеграм-каналом «Подъем».

Женщина рассказала, что ее дочь учится в школе №91. По словам матери, мальчик  нападает на детей и учителей, ломает школьную мебель. 

«В середине ноября избил мою дочь, она пришла в рваных колготках. Пытался палкой залезть ей в попу. Он получает колоссальное удовольствие, когда издевается над ребятишками, а когда ему кто-то дает сдачи, он звереет и начинает крушить все вокруг», — поделилась мама третьеклассницы.
Она отметила, что родители уже не раз жаловались на агрессивного ребенка директору образовательного учреждения, но, по словам матери, вопросом он не занимается. В знак протеста семьи решили не отпускать своих детей на уроки.

Мама другой девочки рассказала, что он избил ее дочь до сотрясения.  Мальчик бежал, споткнулся и подумал, что одноклассница поставила ему подножку.

В администрации школы  ситуацию с поведением школьника не прокомментировали.

Читайте также: 
Задержанный за теракт в Рязанской области общался с украинским нацистом

Подмосковные автоинспекторы помогли женщине, у которой в автомобиле начались роды

Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицировали как теракт

#школы
#женщина
#родители
#мебель
#уроки
#семьи
#мальчик
#мама
Читайте нас в
Достижения.рф