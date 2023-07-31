Жительница Иркутской области получила ранение от пневматики во время пикника на даче

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Правоохранители Братского района Иркутской области выясняют обстоятельства получения 35-летней местной жительницей огнестрельного ранения. Кто-то выстрелил в нее из пневматического оружия во время шумной вечеринки на даче.
Полицейские в настоящее время проводят необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств и подробностей происшедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Александр Бойцов