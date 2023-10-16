Жительница Костромы задержала курьера мошенников и сдала полиции

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Жительница Костромы самостоятельно задержала курьера телефонных мошенников и удерживала его до приезда полицейских. Таким образом она не позволила аферистам обмануть 76-летнюю бабушку мужа.
А вот далее ситуация отклонилась от привычной схемы. Дело в том, что в подъезд вместе с молодым человеком, который должен был забрать пакет с деньгами, вошла та самая якобы виновница ДТП. Она уже знала, что бабушку мужа пытаются обмануть, поэтому просто закрыла на стопор дверь в парадную и вызвала правоохранителей. Правоохранители поблагодарили молодую женщину за сообразительность и мужество.
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Александр Бойцов