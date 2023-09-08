Жительница Курской области умерла, съев шаурму

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23-летняя жительница Курской области умерла, отравившись шаурму, сообщает Telegram-канал SHOT.
Случай массового отравления шаурмой зафиксирован в городе Льгов Курской области.
По информации СМИ, точка быстрого питания, в которой покупали шаурму все пострадавшие, находится на улице Гагарина напротив Курского монтажного техникума.
Всего в настоящий момент известно о 15 жителях Льгова, пострадавших от инфекции. Четверо из них находятся в больнице, 10 проходят лечение дома.
Известно, что погибшая девушка скончалась в больнице от инфекционно-токсического шока.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». Шаурма отправлена на экспертизе.
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По информации СМИ, точка быстрого питания, в которой покупали шаурму все пострадавшие, находится на улице Гагарина напротив Курского монтажного техникума.
Известно, что погибшая девушка скончалась в больнице от инфекционно-токсического шока.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». Шаурма отправлена на экспертизе.
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Евгения Парфентьева