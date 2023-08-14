Жительница Можайска в пьяной ссоре зарезала мужа

Фото: ГСУ СК РФ по МО
55-летней жительнице Можайска предъявили обвинение в убийстве 56-летнего мужа. Обвиняемая признала свою вину, сообщили изданию «Можайск Медиа» в Главном следственно управлении СКР по Московской области.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления. Назначены различные виды экспертиз. В ближайшее время следствие отправит в суд ходатайство о заключении возможной убийцы под стражу.
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