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Жительница Омска отправила 6 кг золота ведьме из Подмосковья для снятия порчи

SHOT: жительница Омска отправила 6 кг золота ведьме из Щёлково для снятия порчи
03 декабря 2023, 12:09
Фото: iStock/vasantytf

Фото: iStock/vasantytf

Жительница Омска отправила шесть килограмм золота на 2,1 миллиона рублей ведьме из Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 40-летняя женщина познакомилась в соцсети с потомственной колдуньей Розанной из Подмосковья.

Ведьма рассказала женщине о накопившейся негативной энергии и порче, которую немедленно нужно снять.


Для очищения от негативной энергии ведьма попросила золото. Жительница Омска собрала все свои ювелирные украшения. В общей сложности удалось отправить колдунье в подмосковный город Щёлково шесть килограмм золота на сумму 2,1 миллиона рублей.

После отправки посылки женщина поняла, что её развели и потребовала возвращения драгоценностей. Но Розанна заявила, что для этого нужно заплатить ещё 430 тысяч рублей.

Чтобы подтвердить новую сделку ведьма отправила «авансом» один килограмм украшений. Пострадавшая смогла вычислить, что посылка была передана из Мытищ. После этого она подала заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела ей было отказано, поскольку сотрудники полиции не увидели в случившемся состава преступления.

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#мошенничество
#подмосковье
#посылка
#украшения
#золото
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В Екатеринбурге мужчина после трех инсультов сбежал от жены из больницы
03 декабря 2023, 12:39

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Екатеринбурге разыскивают мужчину, переставшего узнавать родственников после инсульта.
Мужчина, который перенёс три инсульта, перестал узнавать родных, пишет E1. По словам жены 51-летнего екатеринбуржца, муж перестал узнавать её и их годовалого сына после третьего инсульта, который случился 29 ноября.

«Он не узнал сына и напал на него с ножом. Я вызвала полицию, а они «скорую». Его увезли в больницу», — сообщила женщина.
Когда жена приехала, чтобы забрать мужа домой, он сбежал от неё вместе со своими документами. 

«Ребенок в истерике ждёт его. Малыш бегает к дверям каждую ночь», — рассказывает женщина. 
Добровольческий отряд «Лиза Алерт» ищет мужчину. В день побега на нём были темно-синяя куртка, черная кофта, спортивные штаны и кроссовки. У мужчины короткие черные волосы с проседью и карие глаза. 

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#новости
#здоровье
#больница
#инсульт
#семья
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В Дагестане задержали двух девочек-подростков, избивших сверстницу
МВД: в Махачкале задержали девочек 16 и 17 лет за избиение сверстницы
03 декабря 2023, 12:29

Фото: iStock/Dzurag

Полицейские задержали двух девочек 16 и 17 лет, которые избили сверстницу в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
Днём ранее в сети появилось видео, на котором две девушки избивают руками и ногами третью, которая лежит на земле. Потерпевшая кричит, извиняется и просит их остановиться. 

Полицейским удалось установить участниц конфликта и доставить их вместе с родителями в отделение полиции. По данным следствия, подобные инциденты случались и ранее. 

В ходе допроса одна из участниц рассказала, что попавшая на видео драка произошла 20 сентября. Ей предшествовал длительный конфликт. Девочка рассказала, что её сверстница сначала угрожала, а потом оскорбила её мать. После этого допрашиваемая ударила свою оппонентку, развязалась драка, в которую вступила и третья участница. 

Девочки, избившие сверстницу, поставлены на учёт. По окончании следственных мероприятий в отношении юных девушек и их родителей будут приняты предусмотренные законом меры. 

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Подростки убили 15-летнего школьника за то, что он был из другого района

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#дагестан
#задержание
#подростки
#избиение
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Подростки убили 15-летнего школьника за то, что он был из другого района
03 декабря 2023, 12:23

Фото: istockphoto/Shutter2U

Иркутские подростки убили 15-летнего школьника за то, что он был с другого района. Десять человек подошли к нему с фразой из сериала и вонзили нож в шею.
SHOT пишет, что убийство произошло накануне примерно в 23.00 в Иркутске. 15-летний Егор вместе с друзьями стоял на остановке «Лисиха» на улице Байкальской. К ним подошла компания из десяти парней: от 16 до 20 лет. 

По словам подростков, бывших с Егором, подростки спросили у него: «С какого района, чушпан?». Завязался конфликт. Один из нападавших нанес удар ножом Егору в шею. После этого все сбежали. Парень скончался на месте.

Убийца задержан. Им оказался 16-летний местный околофутбольщик Вячеслав. Дома у него обнаружили нож, которым он убил погибшего. В августе 2023 года парень уже успел получить судимость за кражу. Также задержали одного из его подельников — 18-летнего безработного Максима Б., ранее не судимого. Остальных разыскивает полиция. 

Убийца и погибший проживали не в том районе, где произошло нападение. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Пока Вячеславу грозит до 15 лет колонии. Если дело будет переквалифицировано в другую статью — преступление, совершённое группой лиц, то всем участникам может грозить до 20 лет лишения свободы.

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Женщина потеряла 680 тысяч рублей, пытаясь сменить тариф мобильной связи
03 декабря 2023, 11:40

Фото: iStock/artoleshko

В Пензенской области женщина потеряла свои накопления, пытаясь сменить тариф на мобильную связь и интернет.
Об этом сообщил специалист по связям с общественностью МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Сергей Яшкин.
58-летней жительнице Заречного позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и предложил сменить тариф на мобильную связь и интернет.

Женщине его предложение показалось выгодным. Она согласилась. Следуя инструкции, потерпевшая продиктовала ему данные, которые он просил. В их числе были и коды, полученные ей по СМС. После чего мошенники получили доступ к банковским счетам женщины и списали с них 680 тысяч рублей.

Спустя время женщина заметила пропажу и написала заявление в полицию.

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#происшествие
#новости
#полиция
#мошенники
#телефон
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В Перу во время вооруженного нападения на шахту погибли девять человек
03 декабря 2023, 11:30

Фото: Istockphoto / MattGush

9 человек погибли и 15 пострадали в результате нападения неизвестных с оружием на шахту в провинции Патас.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

«Сегодня, 2 декабря, примерно в 01:00 (08:00 по мск) группа вооруженных преступников проникла на объекты горнодобывающей компании Poderosa, которые расположены в провинции Патас, регион Либертад, и вступила в столкновение с охраной компании, в заложниках оказались четырех человек», - сказано в сообщении.
ТАСС пишет, что преступники привели в действие взрывное устройство внутри рудника. 9 человек погибли, ещё 15 ранены.  Уже задержаны семь предполагаемых преступников. У них конфисковали оружие. 

Радиостанция RPP сообщает, что в нападении подозревается преступная группировку Tren de Aragua, которая появилась в Венесуэле. 

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#происшествие
#новости
#мир
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В Ставропольском крае охотники застрелили леопарда, который сбежал о хозяина
03 декабря 2023, 11:20

Фото: istock / artolympic

Леопарда, сбежавшего от хозяина в Ставропольском крае, застрелили.
Об этом рассказал «Известиям» хозяин хищника Дмитрий Баскаков.

«Охотники застрелили. Вокруг люди живут, а люди — дороже всего. Я сказал им, что если получится живым взять, хорошо, если угроза жизни будет, значит, как получится, что же тут поделать, уже выхода нет», — прокомментировал Дмитрий Баскаков. 

Леопард содержался в станице Незлобной. Он сбежал от хозяина сегодня, 3 декабря. Хищник напал на своего владельца. Мужчину госпитализировали с ранами головы и уха.

Леопард забрался на дерево на соседнем участке. На место приехали правоохранители. Животное спустилось. В этот момент один из полицейских применил табельное оружие. Леопард испугался и скрылся в лесу. 

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В Коми медведь-шатун снял скальп с лесозаготовщиков

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#животные
#новости
#происшествие
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В Коми медведь-шатун снял скальп с лесозаготовщиков
03 декабря 2023, 11:11

Фото: istockphoto/JNevitt

ЧП случилось в 60 км от посёлка Троицко-Печорское.
«112» сообщает, что четверо вахтовиков валили лес. В это время к ним вышел медведь. Двое рабочих сбежали, ещё двое не успели.
Хищник кинулся на людей и терзал их, пока его не спугнули.

38-летнему мужчине медведь снял скальп с лица, сломал кости носа и укусил за бедро. 34-летнему напарнику диагностировали скальпированную рану головы, а также перелом правого предплечья. Пострадавших работников доставили в больницу.

Медведя ищут охотники и егеря. К поиску привлекли вертолёт. По предварительной версии, зверь не впал в спячку из-за того, что не успел накопить достаточно жира для зимовки.

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#животные
#медведи
#новости
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В Ноттингемшире батончиками с «волшебными грибами» отравились 10 человек
03 декабря 2023, 10:02

Фото: iStock/sudok1

10 жителей британского города Ноттингемшир отравились шоколадными батончиками, в состав которого входили конопля и вещества, обычно содержащиеся в галлюциногенных грибах.
Двое детей оказались в больнице, причём одна девочка –два раза, пишет The Mirror. Все пострадавшие были посетителями гастрономического фестиваля в Мэнсфилде. Людям стало плохо после того, как они съели конфеты Cali-Gold, которые купили на рынке. 

По словам Кайли Томлисон, её дочь съела 5 конфет, после чего её стало плохо. У неё начались сильные галлюцинации, рвота. Эти же шоколадные батончики ели и племянники женщины. Они страдали от таких же симптомов. 

Полицейские изъяла конфеты и отправили на судебно-медицинскую экспертизу. В некоторых батончиках обнаружили галлюциногенные препараты псилоцин и ТГК – вещество, входящее в состав конопли. Следы наркотических веществ содержала только небольшая партия сладостей. Данных о том, что они попали в другие конфеты, нет.

За продажу странных конфет арестовали 63-летнюю женщину, но освободили под залог.

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#дети
#новости
#больница
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В Астрахани задержали экс-начальника отдела по борьбе с наркотиками
03 декабря 2023, 09:28

Фото: iStock/aee_werawan

Подполковник занимался покровительством местной ОПГ, распространявшей в городе запрещённые вещества.
SHOT пишет, что в Астрахани под следствием уже более трёх месяцев находится банда из пяти человек. Преступников задержали в конце августа 2023 года. Они попались на продаже 560 г прегабалина, который внесён в список сильнодействующих веществ, запрещённых к свободному обороту в России. 

Оказалось, что у задержанных есть и шестой подельник. Им оказался 39-летний подполковник полиции Эльмар Мустафаев. В астраханском управлении по контролю за оборотом наркотиков он был главой отдела, специализировавшегося на ОПГ и на борьбе с легализацией доходов от наркотиков. 

После задержания Мустафаева выяснилось, что он уволен со службы 27 ноября по выслуге лет (отработал в органах 16 лет). 
В управлении началась служебная проверка. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — 8 лет колонии.

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