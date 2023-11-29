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Жительница Перми сожгла дочь и отправилась в колонию

29 ноября 2023, 08:51
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Перми в суде огласили приговор местной жительнице.
58-летняя женщина подожгла свою 30-летнюю дочь. Обвиняемую признали виновной по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», информирует СУ СК по Пермскому краю в Telegram-канале.

«Виновной назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено в начале октября прошлого года в микрорайоне Висим Мотовилихинского района Перми. Во время застолья между матерью и дочерью случился конфликт. В итоге мать подожгла одежду на дочери. Потерпевшая получила обширные ожоги. Её не удалось спасти.

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Стало известно имя главного подозреваемого в убийстве Двизовой и её дочери в Турции
В убийстве россиянки Двизовой и её дочери в Турции подозревают литовца Куслевича
29 ноября 2023, 09:07

Фото: iStock/nixki

В двойном убийстве россиянки Ирины Двизовой и её дочери в турецком Бодруме подозревают второго мужа женщины, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, бывший муж Двизовой Андрей Куслевич является гражданином Литвы. Помимо этого стало известно, что в 2017 году он работал телохранителем у украинского олигарха в Монако. 

У Куслевича и Двизовой есть общий маленький сын, который также находился на вилле в Бодруме, на которой, предположительно, застрелили Двизову и её 15-летнюю дочь. Где сейчас находится ребёнок – неизвестно.

Турецкие СМИ предполагают, что мальчика забрал Куслевич и уже уехал с ним из страны.

Напомним, тела россиянки и её дочери обнаружили на склоне рядом с дорогой по пути из Бодрума. Предположительно, их застрелили на вилле, а затем вывезли трупы за черту города.

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#тела
#сын
#литва
#турция
#убийство
#россияне
#мать
#супруги
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Выяснилась связь экс-супруга россиянки, убитой с дочерью в Турции, с Украиной
RT: экс-муж убитой россиянки ранее был телохранителем украинского олигарха
29 ноября 2023, 09:01

Фото: iStock/Soumen Hazra

Сын убитой женщины рассказал, что его отчим ранее был телохранителем украинского олигарха.
Давид рассказал RT, что считает убийцей Ирины своего отчима Андрея. По его словам, бывший муж мамы якобы украл у своего босса бриллиант, и за это его посадили.

«Сначала сидел в Монако, потом его экстрадировали в Россию»,-говорит Давид.
Андрей гражданин Литвы и Франции. С Ириной он познакомился в Москве в общей компании. По словам Давида, сначала он засыпал её подарками и трепетно относился, а потом начал издеваться над ней и детьми.

«Сестру называл тупой и бесполезной. Зло шутил над мамой, забирал телефон», - вспоминает Давид.
Из-за этого Ирина начала злоупотреблять алкоголем, но позже решила бороться с зависимостью. Отправилась на детокс-программы, йогу и курсы различных медицинских центров. 

По словам родных убитой женщины, после гибели Ирины Андрей увёз их 5-летнего сына Макара. В данный момент он может скрывается в Литве, где у него новая семья с француженкой.

Напомним, на склоне у дороги в курортном турецком городе Бодрум нашли  тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны. Одно из тел было завернуто в простыню и перевязано верёвками, второе просто брошено рядом.

По предварительной версии, россиянок застрелили на вилле в Бодруме, которую они снимали, а затем вывезли за пределы города и бросили там. В настоящий момент по подозрению в убийстве разыскивается бывший муж Ирины, который является гражданином Финляндии.

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#убийство
#турция
#украина
#новости
#происшествие
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Погибшая в Турции Двизова и её дочь были застрелены, а затем вывезены в пригород
29 ноября 2023, 08:47

Фото: iStock/Motortion

Убитая в Турции Ирина Двизова и её дочь были застрелены, а затем вывезены на склон в пригороде Бодрума, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, ранее на склоне у дороги в курортном турецком городе Бодрум были обнаружены тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери. Одно из тел было завернуто в простыню и перевязано верёвками, второе просто брошено рядом. 

По предварительной версии, россиянок застрелили на вилле в Бодруме, которую они снимали, а затем вывезли за пределы города и бросили там. В настоящий момент по подозрению в убийстве разыскивается бывший муж Ирины, который является гражданином Финляндии.

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#тела
#турция
#убийство
#выстрел
#россияне
#мать
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16 школьников госпитализированы в больницу Кировской области с отравлением
29 ноября 2023, 08:11

Фото: iStock/Doucefleur

16 учеников одной из школ Кировской области госпитализированы в больницу с отравлением, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, все пострадавшие являются учениками школы имени генерал-лейтенанта Асапова села Калинино. 

Вечером 28 ноября в детскую больницу поступили 16 детей в возрасте от 7 до 10 лет, однако, уточняется, что число пострадавших продолжает расти. 

Предварительно, дети отравились пловом из школьной столовой, который был приготовлен по неправильной технологии. 

В настоящий момент в школе работают следователи, проводится проверка. Работа школьной столовой временно приостановлена.

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#следователи
#школа
#отравление
#столовая
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Над Подольском сбит украинский беспилотник, летевший на Москву
Минобороны сообщило о сбитом в Подольском городском округе дроне ВСУ
29 ноября 2023, 07:45

Фото: iStock/agnormark

Силы противовоздушной обороны в 7:30 мск 29 ноября уничтожили украинский беспилотник над территорией Подольского округа Подмосковья. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отреагировал на произошедшее в своём Telegram-канале и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал столичный градоначальник.

Напомним, российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили сразу 20 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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«Катал пьяную с собакой»: Бездетная женщина заявила, что таксист украл её ребёнка
МВД: Бездетная жительница Магадана заявила в полицию о краже ребёнка
29 ноября 2023, 07:38

Фото: iStock/artolympic

Бездетная жительница Магадана написала заявление в полицию на таксиста, который, якобы, украл её ребёнка, об этом сообщили в МВД по региону.
По информации ведомства, местная жительница заявила полицейским, что ушла в супермаркет, оставив в такси своего ребёнка, собаку и документы, а когда вернулась, то автомобиля уже не было на месте. Того самого таксиста вскоре нашли, однако, он рассказал правоохранителям совсем другую историю.

По его словам, он с самого утра возил по городу женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, и её собаку. Она попросила у таксиста остановиться возле супермаркета, предварительно позвонив с телефона водителя родственнику. Затем она сказала, что скоров вернётся и ушла за покупками. 

Прождав пассажирку продолжительное время, он уже самостоятельно позвонил родственнику и сказал, что готов привезти ему собаку и вещи женщины, но ждать её он больше не может.

Женщина призналась, что соврала о ребёнке, чтобы к поискам её пропавшей собаки и вещей приступили быстрее. Теперь полиция проводит проверку в отношении местной жительницы. 

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#полиция
#ребёнок
#кража
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В аэропорту Кемерово задержали мужчину, который собирался воевать на стороне ВСУ
29 ноября 2023, 07:25

Фото: iStock/Sinenkiy

В аэропорту Кемерово задержали мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, об этом сообщили представители ФСБ по региону.
По информации ФСБ, 36-летнего россиянина задержали при прохождении регистрации на рейс. 

Выяснилось, что мужчина вошёл в контакт с неким украинским координатором через мессенджер. Он заявил, что хотел вступить в украинское вооруженное формирование и воевать на их стороне против России. Он заполнил все необходимые анкеты, приобрёл военную форму, медикаменты, средства связи и транспортные билеты, с помощью которых планировал пересечь российско-украинскую границу. 

Россиянина арестовали, против него возбудили уголовные дела об участии в террористической организации и государственной измене.

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#задержание
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В сети появилось последнее видео убитой в Турции 15-летней Двизовой
В турецком Бодруме были жестоко убиты россиянка Двизова и её 15-летняя дочь
29 ноября 2023, 07:13

Фото: iStock/ipopba

В сети появилось последнее видео 15-летней Даяны Двизовой, которая была жестоко убита в турецком Бодруме вместе с матерью, кадры публикует Telegram-канал Mash.
На видеоролике Двизова радостно рассказывает, что они с мамой прилетели в Стамбул на выходные, а уже завтра у неё будет День рождения.
Напомним, тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери, завернутые в простыни, обнаружили на склоне одной из дорого курортного турецкого города Бодрум. Известно, что женщина работала в Турции риелтором. 

Сообщается, что россиянок застрелили, а уже потом отвезли на склон дороги, чтобы попытаться спрятать тела. Сейчас по подозрению в убийстве рассказывают бывшего мужа Двизовой, который является гражданином Финляндии.

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#выходные
#день рождения
#тела
#турция
#убийство
#мать
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SHOT: Появились подробности убийства матери и дочери в Турции
29 ноября 2023, 04:59

Фото: iStock/carlballou

Россиянка Ирина Двизова и её дочь Даяна, тела которых были обнаружены в турецком городе Бодрум, были застрелены в другом месте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Следователи предполагают, что они могли быть убиты на вилле, которую снимали в Бодруме. Предварительно, преступник завернул тела в простыни, погрузил в автомобиль и уехал за город. На телах жертв обнаружили огнестрельные ранения. По одной из версий, к убийству может быть причастен бывший муж женщины — гражданин Финляндии, поисками которого сейчас занимаются все службы. 

Ранее сообщалось, что родственники Ирины Двизовой начали бить тревогу, когда женщина долго не выходила на связь. Они пришли к ней домой и обнаружили следы крови, после чего обратились в полицию, а правоохранители отследили выезжающий с виллы автомобиль по камерам наблюдения. 

Ирина занималась инвестированием в недвижимость, работала риелтором и моделью. Раньше они с дочкой жили в Москве, но потом переехали в Турцию.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в турецком курортном городе Бодрум были найдены тела двух женщин. Одно из тел было завёрнуто в простыни, перевязано верёвкой и спрятано за камнем, другое лежало неподалеку. После того, как их обнаружили местные жители, трупы направили на судмедэкспертизу.

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#убийство
#женщины
#россияне
#турция
#криминал
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