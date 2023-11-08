Жительница Петербурга едва не откусила нос председателю ТСЖ

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Жительница одного из домов по улице Симонова в Санкт-Петербурге обратилась в полицию с заявлением на свою соседку по парадной. По словам 61-летней потерпевшей, та во время вспыхнувшего конфликта едва не откусила ей нос.
В ту же ночь избитая и покусанная председатель ТСЖ обратилась в медицинское учреждение для фиксации травм. Врачи зафиксировали у нее множественные ушибы и царапины. Нос, к счастью, уцелел. Полицейские начали проверку по факту происшедшего.
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Александр Бойцов