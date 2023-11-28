Жительница Петербурга выпрыгнула из окна в попытке спастись от насильника

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По информации портала 78.ru, 19-летняя девушка в Петербурге спасалась от насильника, выпрыгнув из окна третьего этажа.
Инцидент произошел в ранние утренние часы понедельника, 27 ноября, на улице Руднева в Выборгском районе. После происшествия ее доставили в больницу с серьезными травмами головы, груди и таза, включая открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рану в области виска.
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Артем Кузьмин