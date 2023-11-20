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Жительница Подмосковья устроила в Сбербанке проукраинскую акцию - видео

В подмосковном Егорьевске женщина облила зелёнкой сотрудников Сбербанка
20 ноября 2023, 14:23
Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

Анна, жительница Егорьевска в Московской области, устроила в отделении Сбербанка проукраинскую акцию. С криками «Слава Украине!» и «За Азов*!» она обливала сотрудников зелёнкой, снимая происходящее на телефон.
Женщина по имени Анна плескала зеленкой вокруг себя, повторяя проукраинские лозунги, сообщает телеграм-канал Readovka. Казалось, что она находится в каком-то трансе, тем не менее продолжая фиксировать свои действия на камеру телефона. Она пыталась прорваться к уже «запятнанным» сотрудникам банка, которые уже нажали тревожную кнопку и укрывались за стойкой, пытаясь защититься от Анны с помощью баллончиков с освежителем воздуха. Но тот не действовал — видно оказался недостаточно ядовитым.

Противостояние продолжалось до приезда полиции, которая утихомирила бунтарку. Правоохранителям женщина рассказала, что утром ей позвонил неизвестный и предложил за деньги устроить проукраинскую акцию с зелёнкой, на что она согласилась.







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#сбербанк
#акция
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Молдавские пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом
20 ноября 2023, 18:55

Фото: iStock/BrianAJackson

На молдавско-румынской границе задержали гражданина РФ, который находился в розыске Интерпола, об этом сообщила Пограничная полиция Молдавии на своём официальном сайте.
По информации пограничной полиции, россиянина заметили на КПП Леушены в толпе других путешественников. Было установлено, что 48-летний гражданин РФ находился в розыске Интерпола за преступление, совершенное в России.

Мужчину передали в руки соответствующих структур, которые должны заняться экстрадицией разыскиваемого в Россию. 

В ведомстве также отметили, что за минувшую неделю молдавские пограничники отказали 170 иностранцам, желавшим въехать в страну.

Ранее в МИД РФ вызвали посла Молдавии Лилиан Дарий по поводу непрекращающихся преследований русскоязычных средств массовой информации.

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Основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Орлова объявили в международный розыск
20 ноября 2023, 17:53

Фото: iStock/Fedorovekb

Основателя сетей ресторанов «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова объявили в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.
Отмечается, что такая мера связана с причинением ресторатором имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. По данной статье в отношении ресторатора возбуждено уголовное дело. 

Следствие требует избрать в отношении Орлова меру пресечения в виде заочного ареста. 

В суде добавили, что дата рассмотрения ходатайства ещё не назначена.

Ранее сообщалось, что Орлова объявили в федеральный розыск по уголовной статье. При этом не уточнялось, по какой именно. 

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Суд отказался от ареста владельца сауны, где утонул трёхлетний ребёнок
#розыск
#мвд
#суд
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Человеческий скелет нашли в Москве при проведении строительных работ
20 ноября 2023, 17:47

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве на территории района Раменки при проведении строительных работ был обнаружен человеческий скелет. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«По предварительной информации, при проведении работ по демонтажу подземных коммуникаций частного нежилого здания в 1-м Сетуньском проезде обнаружены скелетированные останки человека», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что по данному факту назначена проверка, ход которой контролирует Никулинская межрайонная прокуратура. Найденные останки будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Австрийском городе Браунау-ам-Инн в доме, где родился Адольф Гитлер, обнаружили череп и кости. При этом после изучения останков выяснилось, что кости принадлежат не человеку, а животному.

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В Адыгее спустя неделю нашли тело 10-летнего мальчика, которого унесло течением реки
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#прокуратура
#скелет
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#москва
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Ребенка затянуло в систему фильтрации в детском бассейне в рязанском аквапарке
СК: в рязанском аквапарке «Окская жемчужина» ребенок получил травму
20 ноября 2023, 17:23

Фото: iStock/mihtiander

В аквапарке Рязанской области «Окская жемчужина» девятилетнего мальчика затянуло в систему фильтрации в детском бассейне, от смерти его спасли очевидцы. Об этом сообщают прокуратура и СУСК по региону.
Мать мальчика сообщила о происшествии в своей соцсети «Вконтакте». По ее словам, 18 ноября её девятилетнего сына затянуло в систему фильтрации в детском бассейне в аквапарке «Окская жемчужина». Ребенка спасли очевидцы. Сейчас мальчик госпитализирован.

«Проверку организовало также СУСК по региону. Как уточняет ведомство, травму во время посещения аквапарка в Рязанском районе получил мальчик 2014 года рождения. Ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь», - говорится в сообщении ведомства.

Следователи организовали проверку по данному факту. Сейчас они проводят комплекс проверочных мероприятий и устанавливают все подробности происшествия.

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#мальчик
#бассейн
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Суд отказался от ареста владельца сауны, где утонул трёхлетний ребёнок
Суд отказался от ареста владельца сауны в Великом Новгороде, где утонул ребёнок
20 ноября 2023, 16:57

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Великом Новгороде отказался заключать под стражу владельца сауны, где утонул трёхлетний ребёнок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
16 ноября в одной из саун Великого Новгорода трёхлетний мальчик снял нарукавники и пошёл под воду, в это время ребёнок находился вне поля зрения родителей. Когда мальчика достали из воды, прибывшим на место медикам скорой помощи осталось только констатировать смерть. Инцидентом заинтересовались в СК РФ, где возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших за собой смерть несовершеннолетнего. Также в ведомстве настаивали на аресте владельца сауны на два месяца. 

Суд после рассмотрения дела принял решение отклонить ходатайство, а индивидуальный предприниматель из зала суда отправился домой.

При этом в СК РФ заявили о продолжении расследования дела.

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#суд
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#ск рф
#мальчик
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Пьяный житель Орска прогулялся по электропроводам между домами
20 ноября 2023, 15:44

Фото: iStock/artolympic

Житель города Орск прогулялся по электропроводам, протянутым их пятиэтажки в соседний дом, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицейское управление города.
В ночь на 18 ноября мужчина попытался пробраться из пятиэтажного жилого дома в соседнюю двухэтажку по линии протянутых электрических проводов. За время его проходки внизу успели собраться полицейские и спасатели. 

Заметив правоохранителей, мужчина развернулся и побрёл назад в свою квартиру, спрыгнул на балкон и пропал. 

Позже стало известно, что во время прогулки по проводам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и доставили в отделение полиции, где ему придётся постараться объяснить свой поступок. 

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МЧС: На Кубани нашли тело ребенка, пропавшего в реке после падения машины
#спасатели
#балкон
#полицейские
#алкоголь
#электричество
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В Адыгее спустя неделю нашли тело 10-летнего мальчика, которого унесло течением реки
МЧС: На Кубани нашли тело ребенка, пропавшего в реке после падения машины
20 ноября 2023, 15:33

Фото: istock / Aroma photography

Спасатели обнаружили тело ребенка 2013 года рождения, который находился внутри автомобиля, съехавшего в реку Белая в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Адыгея.
По информации следственного комитета, в прошлый понедельник  в майкопской станице Ханская пьяный местный житель сел за руль Chevrolet Niva. Он не смог справиться с управлением и упал в реку. В транспортном средстве находилось пятеро человек, включая водителя. Троим пассажирам удалось выбрать на берег. Спасатели начали искать 34-летнюю мать и 10-летнего сына. Женщину нашли мертвой на следующий день после происшествия, а тело мальчика обнаружили сегодня в 13:15.

Водителю предъявили обвинение по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Водитель свою вину признал, сейчас он находится под стражей.

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#спасатели
#смерть
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#нарушение
#происшествия
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Экс-глава Клинского района Подмосковья Постригань приговорен к 18 годам лишения свободы
Экс-глава Клинского района Подмосковья Постригань приговорен к 18 годам колонии
20 ноября 2023, 15:20

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд приговорил бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя за создание преступного сообщества к 18 годам лишения свободы, а также обязал выплатить штраф в размере 117 млн рублей. Об этом сообщает «360».
Уточняется, что бывший глава Клинского района присваивал имущество и земельные участки, привлекая к преступлениям родственников и подконтрольные фирмы.

Подельники Постриганя также получили наказания за свою преступную деятельность. Таким образом, гендиректор центра юридических услуг Алексей Полунин приговорен к 12 годам колонии, юрист Вадим Ермошкин – к семи годам, эксперт Андрей Бекетов получил 5,5 лет лишения свободы.

При этом издание напоминает, что в 2020-м Постригань уже был осужден на 15 лет пребывания в колонии строго режима за коррупцию. Также ему был назначен штраф в размере 116 млн рублей.

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Три актёра Серовского театра драмы попали в ДТП в Свердловской области
20 ноября 2023, 14:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Три актёра Серовского театра драмы попали в аварию на Серовском тракте, об этом сообщили в пресс-службе театра.
Страшная авария произошла ещё 17 ноября на 191-м км свердловской трассы Серов — Екатеринбург. 

В автомобили в момент аварии находились драматические актёры Софья Белова, Александр Брызгалов и Никита Демидов. 

«Они стали жертвами крупной автодорожной аварии. Состояние Беловой и Демидова сейчас стабильное, у Брызгалова — критическое», - прокомментировали ситуацию представители театра.

Отмечается, что пострадавшим придётся пройти курс лечения, именно поэтому в театре анонсировали сбор средств на помощь в лечении актёров. 

Серовский тракт считается одной из самых опасных автодорог Свердловской области. На прошлой неделе на участке «Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов» произошло ДТП с автобусом и фурой, в котором погибли два человека, включая супругу местного блогера Лещёва.

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