Жительница сгоревшей в Королёве квартиры поблагодарила пожарных за спасение

Фото: Евгений Лавряшин
«Хочу сказать спасибо пожарным – быстро приехали. Когда уже пошёл сильный дым, они были здесь и приступили к тушению. Было очень страшно – ничего не видно из-за дыма, света в доме не было. Меня долго тошнило от отравления», – поделилась Татьяна.Пожар начался утром в трёхкомнатной квартире многоэтажного жилого дома. Квартира №11 площадью 60 кв м полностью выгорела. Пострадала квартира №16. Закопчены стены подъезда, лестничных клеток с четвёртого по шестой этажи, а также наружные стены дома над горящей квартирой. Сейчас пожар полностью потушен.
В подъезде было отключено электроснабжение. Сейчас оно уже восстановлено.
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