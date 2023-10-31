Жительница Тюмени тайно выселила пожилых родителей из квартиры

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Жительница Тюмени тайно выселила из квартиры пожилых родителей и сменила замки, об этом сообщает 72.ru.
Пожилая чета вернулась из поездки и поняла, что не может попасть домой. Замки в квартире кто-то сменил. Старший по подъезду сообщил пенсионерам, что несколько дней назад их дочь принесла документы, в соответствии с которыми она является владелицей недвижимости.
По словам пенсионеров, их дочь игнорирует любые попытки родителей поговорить о ситуации. Им пришлось переехать в съемную однокомнатную квартиру в соседнем доме, за которую они платят 15 тысяч рублей в месяц. Вместе с ними проживает внучка-инвалид.
В Росреестре супруги выяснили, что квартира перешла к другому собственнику в 2018 году. В тот период оба пенсионера находились в больнице. Они подозревают, что дочь намеренно наняла им медсестру, которая поила их неизвестными лекарствами.
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По словам пенсионеров, их дочь игнорирует любые попытки родителей поговорить о ситуации. Им пришлось переехать в съемную однокомнатную квартиру в соседнем доме, за которую они платят 15 тысяч рублей в месяц. Вместе с ними проживает внучка-инвалид.
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Евгения Парфентьева